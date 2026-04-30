Sarnago retoma sus hacenderas con un taller de lana para el aislamiento del futuro Refugio

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

La Asociación Amigos de Sarnago celebra este sábado 2 de mayo una nueva jornada de trabajo comunitario -hacendera-, en la que se continuará avanzando en la construcción de El Refugio de Sarnago, uno de los proyectos más relevantes para la revitalización de este núcleo de Tierras Altas.

La jornada comenzará a las 8.00 horas y se centrará, por un lado, en el levantamiento del muro de cerramiento del edificio y, por otro, en la puesta en marcha de un taller de lavado de lana de oveja. Esta actividad tiene como objetivo recuperar un material tradicional para su uso como aislante natural en el propio Refugio, dentro de una línea de trabajo que combina sostenibilidad, aprovechamiento de recursos locales y recuperación de saberes vinculados al territorio.

El taller permitirá experimentar con procesos tradicionales adaptados a las necesidades actuales, explorando soluciones constructivas de bajo impacto ambiental. En este sentido, el proyecto de El Refugio se plantea no solo como una intervención arquitectónica, sino como un espacio de aprendizaje y de intercambio, donde tradición e innovación puedan convivir.

A las 10.00 horas se realizará una pausa para un almuerzo de migas, tras la cual se retomarán los trabajos hasta la comida, prevista en torno a las 15.00 horas, que consistirá en una paella compartida entre los asistentes. La jornada está abierta a la participación de socios, colaboradores y personas interesadas en conocer de cerca el proyecto.

Las hacenderas forman parte de la identidad de Sarnago y han sido recuperadas por la Asociación como una herramienta de trabajo colectivo que permite avanzar en la rehabilitación del pueblo al tiempo que refuerza los vínculos sociales. Estas jornadas no solo tienen un carácter práctico, sino también simbólico, al recuperar formas tradicionales de organización comunitaria adaptadas al presente.

Desde su creación hace más de cuarenta años, la Asociación Amigos de Sarnago ha desarrollado una intensa labor de recuperación patrimonial, cultural y social, basada en la participación de sus socios (cerca de 300 en la actualidad). Iniciativas como el museo etnográfico, la recuperación de tradiciones como las móndidas, la edición de la revista Sarnago o la dinamización cultural del pueblo han contribuido a convertir este enclave en un referente en la lucha contra la despoblación.

El proyecto de El Refugio de Sarnago supone un nuevo paso en esta trayectoria. Concebido como un espacio de convivencia, formación y desarrollo de iniciativas vinculadas al medio rural, busca consolidar una línea de trabajo que combina recuperación patrimonial, sostenibilidad y generación de actividad en el territorio.

Con esta nueva hacendera, Sarnago continúa demostrando que la implicación colectiva y la cultura pueden ser herramientas eficaces para afrontar los retos del medio rural.