La Junta dicta el informe de impacto ambiental de la urbanización del polígono industrial de Langa

Publicado por Nuria Fernández Soria Creado: Actualizado:

La Consejería de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental ha dictado informe de impacto ambiental para el proyecto de urbanización del polígono industrial ‘Vega de Alcozar’ en Langa de Duero.

Se trata de una obra promovida por la Sociedad Pública de Infraestructuras y Medio Ambiente de Castilla y León (Somacyl), en la que está prevista una inversión superior a los 9 millones de euros.

Este proyecto se ha sometido al procedimiento de evaluación de impacto ambiental simplificada al tratarse de un proyecto de zonas industriales.

El desarrollo urbanístico de este polígono industrial se llevó a cabo a través de un Plan Regional y comprende los terrenos clasificados como suelo urbanizable por las Normas Urbanísticas Municipales de Langa de Duero entre los trazados de las carreteras N-122 y A-11, divididos en tres sectores independientes.

La superficie total de suelo urbanizable se eleva a 482.104 metros cuadrados. Como resultado de la ordenación se originan cuatro parcelas de uso industrial con superficies que oscilan entre los 64.168 y los 172. 164 metros cuadrados que suman un total de 385.635 metros cuadrados y para los usos lucrativos del sector se incluye otra extensión similar de metros cuadrados.

Las actuaciones que se van a llevar a cabo en el proyecto de urbanización del polígono industrial de Langa de Duero comprenden la demolición del firme existente en el interior del sector, ya que es incompatible con las obras a realizar, así como movimientos de tierras.

Además se tiene que construir una red de pluviales, con un tanque de tormentas, que permitirá la canalización de las aguas para su posterior vertido al arroyo de Rebollar, así como una red de residuales. La red de saneamiento se completará con la construcción de nueva EDAR en el polígono.

Para la red de abastecimiento se ha diseña una red interior que discurrirá por las aceras de la calle principal y por la zona de aparcamiento a la cual se conectarán las acometidas a las distintas parcelas, las bocas de riego y los hidrantes.

El suministro de agua se realizará mediante captación directa del río Duero, puesto que el agua de suministro proviene de captación superficial directamente del río es necesario una potabilización de esta antes del suministro a red, por lo que se instalará una potabilizadora.

La red de telecomunicaciones será íntegramente subterránea, comprendiendo el entronque con la red exterior existente, mientras que la instalación de la red eléctrica será de media tensión, con los respectivos centros de transformación.

Red eléctrica. Instalación de media tensión, centros de transformación, centros de seccionamiento e instalación de baja tensión.

La urbanización se completará con la instalación de alumbrado público y pavimentación, con calzada, aceras y aparcamientos, además de zonas verdes y mobiliario urbano.

El ajardinamiento de las zonas verdes y espacios libres de la urbanización se adecuarán a la vegetación existente en la zona, y el mobiliario urbano estará formado por papeleras repartidas a los lados de las calles del sector.

Por último, se plantea la instalación de dos depósitos de 250 metros cúbicos de capacidad, de los cuales solo se instalará el primero y el segundo se deja en previsión.