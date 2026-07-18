Daños en la maquinaria que limpia la ribera del Duero en San Esteban

Publicado por Sandra Guijarro Soria Creado: Actualizado:

Los trabajos de limpieza y recuperación del entorno del río Duero en San Esteban de Gormaz han sufrido un grave contratiempo tras registrarse varios actos vandálicos contra la maquinaria utilizada en la zona de baño.

Según informó el Ayuntamiento en un comunicado, los daños incluyen la manipulación y sustracción de componentes esenciales de los vehículos, lo que ha provocado la paralización inmediata de las labores y un perjuicio económico significativo.

Las imágenes tomadas en el lugar muestran excavadoras y camiones articulados con compartimentos abiertos y piezas internas manipuladas, evidenciando el alcance de los destrozos.

Parte del equipamiento técnico ha sido sustraído, afectando directamente al funcionamiento de las máquinas y obligando a detener los trabajos previstos para estos días.

El Ayuntamiento señala que estos actos no solo retrasan la recuperación del entorno natural, sino que perjudican a vecinos y visitantes que frecuentan la zona de baño durante la temporada estival. «Estos hechos suponen un daño económico y un perjuicio para el disfrute de todos», recoge el comunicado firmado por el alcalde, Daniel García.

La Guardia Civil ya ha recibido la denuncia y se encuentra investigando los hechos para identificar a los responsables. El Consistorio ha solicitado la colaboración ciudadana y anima a comunicar cualquier movimiento sospechoso o información que pueda resultar relevante para esclarecer lo ocurrido.

Mientras tanto, los trabajos permanecerán detenidos hasta que la maquinaria pueda ser reparada y se garantice la seguridad de las operaciones. El Ayuntamiento ha reiterado su compromiso con la recuperación del entorno del Duero y ha lamentado que acciones vandálicas de este tipo dificulten el avance de un proyecto destinado al beneficio común.

El Ayuntamiento ha iniciado la limpieza de las riberas del Duero que se encontraban con material de arrastre y dañadas a causa de las inundaciones que se produjeron a principio de año. San Esteban fue uno de los municipios más afectados por las avenidas de agua a causa del desembalse de Cuerda del Pozo.