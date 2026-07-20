La subasta de antigüedades da vida a la Feria de Yanguas

Publicado por Nuria Fernández Soria Creado: Actualizado:

Los vecinos de Yanguas volvieron a rebuscar en sus trasteros y en sus cobertizos para sacar los muebles viejos y otros artículos viejos que se convirtieron ayer en la mercancía con la que se celebró la tradicional subasta que se ha convertido en todo un clásico de la Feria de Yanguas.

Una subasta que dirigió el alcalde, José Rico, como es habitual en cada edición, y que en esta ocasión contó con la ayuda de un grupo de scouts que pasan unos días en la localidad de Tierras Altas.

Hasta 80 artículos se ofrecieron para la subasta, de los que solo se consiguieron vender unos 30, con precios que oscilaron entre los 15 y los 70 euros. El 10% de la venta se la queda el Ayuntamiento que la suele destinar a la iglesia, y el resto va a manos de los propietarios.

Puestos en la feria de Yanguas.MONTESEGUROF

Rico explicó que la subasta estuvo animada, como todos los años, y despierta la expectación de vecinos y visitantes y también atrae a varios anticuarios de la zona que buscan artículos viejos pero valorados en el mercado. Se vendieron muebles, cencerros y alguna carretilla.

La subasta forma parte de la feria de Yanguas casi desde que se recuperó su celebración, hace unos 24 años. La población decidió retomar la antigua feria que había sido ganadera y que ahora acoge puestos de alimentación y artesanía fundamentalmente.

La mayor parte de ellos son comerciantes de las localidades próximas de La Rioja, pero en esta edición la asistencia se ha visto reducida y apenas participaron una docena de puestos que llenaron la plaza Mayor a lo largo de la jornada de ayer.

Un año más, la nota gastronómica la pusieron los miembros de la Peña Las 9 que ofrecieron pinchos de chorizo asado y cerveza a los que se pasaron por la feria, bien con el ánimo de comprar en la subasta o bien en alguno de los puestos.

La feria formó parte del programa de las fiestas patronales de Yanguas que concluyeron ayer en honor de la Virgen del Carmen y del Cristo de la Villa Vieja que comenzaron el día 15. Una degustación de choripán, hinchables para los más pequeños y la verbena puso el punto final de unos festejos que han contado con una gran afluencia de público, especialmente durante el fin de semana.

Las fiestas de Yanguas están organizadas por el Ayuntamiento que cuenta con la colaboración de los vecinos, a través de la Peña Las 9 y la asociación de jóvenes, además de otros colectivos de la población.

Un completo programa de actividades ha animado la participación de vecinos. Desde los actos religiosos con la misa y la procesión que se celebró el día 16, el pregón de fiestas, los juegos populares, pasacalles, verbenas y caldereta popular hasta el cierre en la jornada de ayer con una verbena.