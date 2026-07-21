El pueblo de Soria que examina su patrimonio e historia local: "Le importa y mucho la conservación de su legado"

Publicado por Pilar Pérez Soler Soria Creado: Actualizado:

"Hay una historia que no está escrita en los grandes libros ni en los muros de piedra, sino en la memoria de nuestras familias y en las calles que recorremos cada día". Huerta, herederos de un legado es el lema de las I Jornadas de Historia local y Patrimonio, "un ambicioso ciclo que busca rescatar, dignificar y compartir la memoria colectiva de este territorio fronterizo", al que "le importa y mucho la conservación de su legado", en palabras del coordinador del ciclo, Rubén Tejedor.

La iniciativa tendrá lugar en Santa María de Huerta que se convertirá a partir de este fin de semana en el epicentro de la divulgación histórica y patrimonial del sur de Soria. Será este domingo, 26 de julio, con la sesión inaugural, que tendrá lugar a las 19.30 horas en el salón social del municipio, y que correrá a cargo de Enrique Borobio Crespo, investigador y etnógrafo que ofrecerá la ponencia El vestir popular en la Raya castellano-aragonesa.

En su intervención, Borobio Crespo desvelará cómo las prendas de vestir funcionaron durante siglos como fronteras invisibles y, al mismo tiempo, como puentes de costumbres e influencias mutuas entre las gentes de Castilla y de Aragón, explican fuentes de la organización. Y es que la indumentaria tradicional constituye un lenguaje social, un reflejo de los recursos del territorio y un testimonio vivo de las relaciones humanas. Las jornadas cuentan con la implicación del Ayuntamiento, la comunidad del Monasterio de Huerta y la Diputación Provincial de Soria.

A través de un minucioso trabajo de campo, el ponente enseñará al público a descifrar la historia, el mimo artesanal y los rasgos de identidad que se escondían en los antiguos baúles familiares, conectando de forma directa la indumentaria con las vivencias de los antepasados de la comarca.

Enrique Borobio Crespo atesora una trayectoria indiscutible en la investigación de la cultura popular soriana. Vinculado a Rebollar —localidad de la comarca de El Valle custodiada por las sierras de Montes Claros, Tabanera y Carcaña—, Borobio desarrolla su labor profesional en la Diputación.

Este ciclo nace con la firme vocación de implicar a los vecinos y recordar que "son más grandes las raíces que las ramas que ven la luz", tal y como apuntaba la filósofa María Zambrano. "Ver el interés de las instituciones y de los propios vecinos nos demuestra que a Huerta le importa, y mucho, su pasado y la conservación de su inmenso legado histórico", señala Tejedor.

Tras la conferencia inaugural de este domingo, las jornadas continuarán durante el mes de agosto con la participación de otros destacados especialistas como el catedrático Carmelo García Encabo (2 de agosto), el arqueólogo y medievalista Carlos de la Casa (8 de agosto) y el historiador del arte Jesús Alonso Romero, quien clausurará el ciclo el domingo 9 de agosto.