Estas son las seis iglesias de Soria que se rehabilitarán con casi medio millón de euros

Sobre estas líneas, las seis iglesias que van a ser restauradas gracias al convenio firmado entre la Diputación y la Diócesis de Osma-Soria.Mario Tejedor

Publicado por Verónica Reglero Soria Creado: Actualizado:

El convenio anual que cada año firman la Diputación de Soria y la Diócesis de Osma-Soria con el objetivo de rehabilitar las múltiples iglesias que forman parte del patrimonio provincial, ya se ha rubricado. En esta ocasión son seis los templos que se beneficiarán del acuerdo con una inyección económica que suma 492.428 euros y que cuenta también con la participación de las parroquias de los pueblos implicados.

Tal y como advirtieron desde la Diputación y el Obispado durante la firma del convenio, el número de inmuebles es muy basto. La provincia cuanta con 512 núcleos de población y en cada uno de ellos hay una iglesia. En muchos de ellos hay que sumar, también, una ermita. Por lo que la intervención en su rehabilitación es complicada ya que las posibilidades económicas son limitadas.

Este año son seis los pueblos que en unos meses van a lucir sus iglesias renovadas. Seis pueblos que suman, entre todos, 166 vecinos. Evidenciando el envejecimiento y la dispersión de la población en la provincia de Soria así como el estado de los templos que se va deteriorando con el paso de los años y los siglos.

Parroquia de San Juan Portam Latinam en Almántiga.HDS

Almántiga. Parroquia de San Juan Portam Latinam. Esta localidad cuenta con 4 habitantes censados. El presupuesto de la obra asciende a 110.021,96 euros y la obra persigue el arreglo de las cubiertas y la consolidación de muros norte y sur. El templo cuenta con una nave única con presbiterio, sacristía, coro, campanario y antigua escuela adosada al inmueble. Las cubiertas tradicionales de teja y las estructuras de madera están muy deterioradas.

Iglesia parroquial de Santa Eulalia en Castejón del Campo.HDS

Castejón del Campo. Iglesia parroquial de Santa Eulalia. Esta localidad cuenta con 11 vecinos. El presupuesto de la obra es de 77.703 euros. La intervención busca la rehabilitación de la cubierta del campanario e interiores. La iglesia es del siglo XVII o XVIII. De una única nave con crucero, coro a los pies junto al acceso de la torre del campanario. Tiene pórtico de acceso al sur y pequeña sacristía. Presenta un zócalo de piedra, corrido por todo el edificio. Carrión Matamoros supone que la base de la torre de la iglesia pudo ser en origen de una torre fuerte de los tiempos de la frontera.

Iglesia San Pedro Apóstol en La Quiñonería.HDS

La Quiñonería. Iglesia parroquial de San Pedro Apóstol. Esta localidad cuenta con 10 personas censadas. La inversión es de 64.650,89 euros que se van a utilizar para la implantación de una nueva estructura metálica que sirva de sopanda fija del tablero existente de hormigón armado bajo la teja. La iglesia es sencilla, de nave única con presbiterio con bóveda de crucería con terceletes y combados y ábside poligonal de tres lados también con nervios terceletes. Todo ello sobre ménsulas de arranque. A los pies se sitúa la torre campanario. Entre medias la nave con cubierta de pares e hilera y madera ripia en su entrevigado. La construcción data entre el siglo XVI y el siglo XVII.

Iglesia de San Miguel Arcángel de La Riba de Escalote.HDS

La Riba de Escalote. Iglesia parroquial de San Miguel Arcángel. Esta localidad cuenta con 9 vecinos censados. La inversión es de 36.948,02 euros y la intervención a realizar consiste en la consolidación de la parte superior del muro de la espadaña, en la parte sobre la cual aflora por encima de la cubierta de la nave a la altura sobre los huecos de campana. El templo parroquial tiene su origen en estilo románico, de él se conserva la parte inferior del ábside, parte del muro norte y la puerta de acceso. Está formado por una sola nave, rematada al este por un ábside semicircular. Posteriormente, en el siglo XVI se modificó el templo, sobrealzando la nave y el ábside y también se suprimió el arco triunfal.

Iglesia parroquial San Pedro Apóstol de Noviales.HDS

Noviales. Iglesia parroquial de San Pedro Apóstol. Esta localidad cuenta con 27 habitantes. La inyección económica es de 58.200 euros. La reforma consistirá en el recalce de la cimentación del muro norte de la iglesia mediante hormigón armado realizado por bataches y el derribo y sustitución del muro de piedra de la zona del baptisterio debido a su desplome por falta de estabilidad en su cimentación. La iglesia es de origen románico (siglo XIII). Destaca su cabecera y el ábside de sillería con ventanas románicas y una portada en el muro sur. Conserva gran parte de sus elementos decorativos originales, como canecillos lisos en la cornisa y ventanales con chambrana de bisel.

Iglesia de Santa María de Yanguas.HDS