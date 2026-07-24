Tardelcuende inaugura su ludoteca en la que ha invertido 90.800 euros

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Tardelcuende ha inaugurado su nueva ludoteca municipal. El inmueble visitado, ubicado en la calle San Esteban, número 15, está destinado a ludoteca.

Se trata de un edificio de planta cuadrada y una sola altura, con fachadas orientadas hacia un patio de acceso. Presenta una cubierta a dos aguas, con unas dimensiones de 12,50 metros de fachada por 8,50 metros de fondo, a la que se ha incorporado un módulo de acceso adicional, también con cubierta a dos aguas, de siete por seis metros.

La inversión de la obra ascendió a 90.800 euros. El Ayuntamiento de Tardelcuende ha contado con una subvención de la Junta de Castilla y León de 54.980,58 euros para la rehabilitación de la cubierta del edificio municipal de usos múltiples que alberga la ludoteca. Esta subvención se enmarca en la Cooperación Económica Local General de la Consejería de Presidencia, una línea que pone de manifiesto la flexibilidad de los mecanismos de financiación local del Gobierno autonómico.

La delegada territorial de la Junta en Soria, Yolanda de Gregorio, ha visitado Tardelcuende. Acompañada por el alcalde, Ricardo Corredor, y de otros miembros de la corporación, vecinos y representantes de otras instituciones, la delegada territorial destacado «la importante y necesaria colaboración entre la Administración autonómica y las entidades locales para llevar a cabo iniciativas que mejoren las condiciones de vida y la prestación de servicios a la ciudadanía, mediante la ejecución de proyectos de inversión en infraestructuras y equipamientos municipales».

Además de esta inversión, la Junta concedió al municipio en 2025 una ayuda de 12.471 euros, a través del Fondo de Cohesión Territorial de 2025 destinado a municipios de menos de 1.000 habitantes, para nuevas actuaciones en este edificio de usos múltiples.

El resto de la financiación se completaba con la aportación de la Diputación Provincial de Soria, que asumía el 25 % del coste y gestionaba la ayuda, y con la contribución del propio Ayuntamiento, con el 25 % restante.