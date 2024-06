Publicado por Pilar Pérez Soler Soria Verificado por Creado: Actualizado:

P. ¿En qué piensa cuando escucha que faltan donaciones?

R. Me da tristeza porque es algo que no nos cuesta nada, son 20 minutos y con esos 20 minutos que dedicamos a la donación de sangre salvamos vidas. Es a cambio de nada, a cambio de tiempo. Me da rabia también. Intento animar a la gente a que vaya a donar porque lo necesitamos.

P. Cierto es que hay cosas con valor y sin precio, pero ¿cuál le pondría usted a un litro de sangre?

R. ¿Qué valor le doy a un litro de sangre?, ¿qué precio le ponemos a la vida? No tiene precio. Nosotros donamos sangre y lo hacemos de forma altruista... Es que como yo lo hago de forma tan natural y sin mirar nada, es algo que no sé decirte... Mucho valor, la donación de sangre tiene mucho valor.

P. A Soria que tanto le gustan marchas y maratones, ¿cómo cree que acogería una maratón de donaciones?

R. Evidentemente de forma muy positiva. El año pasado en Soria y provincia se han hecho unas 5.000 donaciones. Claro que se haría. Igual nos lo tenemos que plantear desde la hermandad a ver si así conseguimos más.

P. ¿Por que hay personas que les da miedo donar sangre?

R. Las hay, las hay. Es porque tienen miedo a las agujas. Yo animo mucho a la gente joven que conozco a que vaya a donar y quienes dicen que 'no' es porque les da miedo que les pinchen. Hay gente que les da temor y se marean. Es por eso, pero no porque no quieran hacerlo.

P. ¿Por qué hay donantes convencidos?

R. Donar sangre es muy gratificante. Tú sales de la donación y simplemente te sientes bien. No esperas nada. El que va es porque quiere y si vas porque quieres y encima lo que estás haciendo está salvando vidas ¿pues qué mejor ir a donar todas las veces que podamos?

P. ¿Algún caso cercano que recuerde?

R. Conozco un caso, sí. En un accidente se necesita mucha sangre. No voy a nombrar a nadie, pero cualquiera que haya tenido un siniestro de este tipo, ahí están las bolsas de sangre. Esta persona en concreto en la que estoy pensando está muy agradecida, evidentemente. Hay gente que dona tarde, otros pronto. Cada uno se da cuenta de la importancia de la donación a la edad que sea y cuando saben lo que realmente es siguen donando.

P. ¿Por qué lo es usted?

R. Soy donante desde hace más de 25 años. Y lo hice tarde; debería haber empezado antes. Quizá antes no teníamos tanta información al respecto. Lo hice por mi pareja, que ya lo era desde hacía bastante tiempo. Nos conocimos aquí en El Burgo; fue a donar y le dije 'voy contigo'. Fue un acto tan sencillo que me ha llevado a estar donando todos los años. Por eso, y porque yo empecé tarde, animo a mis hijas y han empezado a donar cuando han cumplido 18 años.

P. ¿Conoce algún banco con un interés mayor?

R. Siempre se repite mucho 'salvar vidas'. Digamos que un banco de sangre es lo elemental que tenemos que tener. Una vez escuché a un médico que decía que cuando estaba en una operación, en una cirugía, en un transplante, o en una situación de ese tipo, no contaban con las bolsas de sangre porque era algo que se daba por hecho que iba a estar ahí. No hay interés alguno. Se hace y ya está.

P. ¿Tan pesado es el motor de empuje de la Hermandad de Donantes de Sangre en Soria que nadie quiere tirar el carro?

R. Los miembros de la hermandad nos reunimos cuando el presidente nos llama o convoca una reunión. Los que somos animamos a la gente, acudimos a colegios, a empresas para que donen... Y la gente responde. (Me refiero a lo que cuesta encontrar a personas que lleven las riendas del colectivo). Vale, vale. Hasta ahora, ya sabes, estaba de presidente José Luis. Estar ahí en la directiva conlleva dedicación de tiempo y, por desgracia, no todos tenemos el tiempo suficiente para dedicarlo a estas cosas a las que vamos de forma voluntaria. Para estar como vocales, en mi caso de secretaria, de vicepresidenta es necesario tiempo, aunque quien más tira del carro es el presidente. Y sí cuesta encontrar a alguien, sí. Ahora que lo deja José Luis, veremos a ver qué pasa. (¿No se anima usted?). No tendría tiempo suficiente para hacer un buen trabajo. Cuando haces algo, aunque sea de forma voluntaria, hay que hacerlo bien.

P. Si tuviera que concebir la sangre de otro color, ¿cuál sería?

R. En el color no va lo que representa. Pero si me pides un color seguramente el blanco.

P. ¿Por qué llamamos hermandad al conjunto de los donantes?

R. Digamos que las hermandades son un grupo de gente dedicada a realizar algo de forma altruista. Viene de atrás. Tampoco me he planteado por qué es así.

P. ¿Le falta sangre a Soria?

R. Donar sangre es donar vida. ¿Cuánta vida queremos donar? Infinita ¿no? Por lo tanto toda donación que hagamos viene bien y es necesaria. Si podemos donar mucha vida, pues donemos entonces toda la que podamos. Los sorianos donan mucha sangre.

P. ¿Qué pasa el día en que las bolsas se vacían?

R. Entonces hacemos una llamada al ciudadano para que acuda a donar sangre. Creo que en esos casos acudimos todos. En los malos momentos se responde. Hay ocasiones en que se envían mensajes a los móviles, a los grupos y donde hay donaciones la gente suele acudir. Que vayan menos de lo que se espera, no sé..., nos lo tendrían que decir desde Valladolid, pero sí acude la gente.

P. ¿Hay algún grupo social que dé el do de pecho, con una respuesta destacada en general?

R. No tengo esa información, pero entiendo que hay grupos como el A+ en los que hay más cantidad de gente. Si el grupo de gente tiene más población, más sangre habrá. Sí te puedo decir que del grupo 0- se suele necesitar porque hay menos gente con ese grupo. (No lo decía por el grupo sanguíneo). Me atrevo a decir, aunque no con datos, que la edad es más a partir de los 40. Hay gente más joven, pero es a partir de esa edad. Y si hablamos de géneros creo que igual, no sabría decirte si más la mujer o el hombre. A mí me gusta mucho animar a la gente a donar y se lo digo igual a chicos que a chicas.

P. ¿Qué pasó aquel día en que vio una aguja a punto de sacarse sangre?

R. No me dio miedo. Yo voy a donar y no noto nada, salvo la satisfacción de estar donando sangre. No me molesta, no me hace daño, no me dan miedo las agujas. No puedo decir nada.

P. Será porque es de El Burgo... ¿Qué tiene de especial la sangre de la villa?

R. Yo me considero de aquí, pero nací en Zamora. Aquí la gente acude mucho a donar. Hay ocasiones en que no hemos tenido tiempo de todas, de la cantidad de gente que iba a sacarse sangre.

P. ¿A quién se le ocurriría fichar para ser 'ejemplo' de donante y animar a hacerlo? Políticos al margen.

R. Yo ficharía a los jóvenes, a cualquier joven. Mirando a las redes sociales, podríamos traer a cualquiera que influya mucho en la juventud. Igual conseguiríamos algo, llamaría la atención. Ellos siguen mucho de redes sociales. Un youtuber, un instagramer... Te cojo la idea. Lo apunto y lo diré en la próxima reunión. Es buena idea.

P. ¿Hasta qué punto valora la sociedad la labor de las redes sociales?

R. Creo que se valora. Tuvimos una reunión y estaba la asamblea llena. Si no eres donante igual no lo valoras tanto; si lo eres, sí. Si no, es como si no lo conozco no opino, no lo valoro o no digo nada de ello.

P. ¿Cómo convencería a alguien para que se hiciera donante?

R. Soy bastante convincente. Yo me he llevado a gente de aquí de El Burgo y la he acompañado hasta el centro de salud. ¿Que te mareas? Venga que voy contigo. Les animo, les acompaño. Tuve un caso que se mareó y sigue donando. Las ganas de donar sangre las tenemos. Es quitar el miedo y una vez que lo hayas quitado, ya eres donante para siempre.