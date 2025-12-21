Rafael Serrano, el lotero que quiere dar el Gordo: «En Soria llevamos en nuestro ADN jugar a la Lotería de Navidad: lo vivimos y nos gusta»

Publicado por Pilar Pérez Soler Soria Creado: Actualizado:

P. ¿Por qué cree o no en la suerte Rafael Serrano Gonzalo?

R. Creo en la suerte porque la vida son momentos y esos momentos son determinantes. Que salga cara o cruz influye mucho en la vida. Siempre he creído en la suerte y hasta ahora he tenido mucha. (¿Por qué?). Por situaciones, por la familia que me ha tocado, los amigos que he tenido. A día de hoy me siento un afortunado.

P. Confiese su último sueño relacionado con la lotería y no me diga que no sueña, aunque sea despierto.

R. Sueño mucho. Soy un soñador y mi sueño desde que cogí la Administración de Lotería es dar un gran premio a mis clientes, que siempre confían en mí. Devolverles un regalo tan bonito como el premio Gordo de Navidad.

P. ¿Por qué se juega tanto Soria a la Lotería de Navidad?, ¿cuestión de esperanza?

R. Creo que lo tenemos en nuestro adn. Es algo que hemos vivido siempre y nos han transmitido nuestros padres; de generación en generación hemos ido jugando y lo hemos visto siempre ahí. Nos ha gustado compartir con amigos y contar con que venga de cara y a tope. Cuando más se nota es en Navidad; hay gente que no juega en todo el año, pero en Navidad lo tiene como norma. Hay personas que tenemos la lotería muy asociada, lo hemos vivido y nos gusta. Es algo que gusta a los sorianos y que lo siga haciendo.

P. ¿Qué es lo más duro de ser lotero?

R. Cuando pasa el sorteo y no has dado una alegría a tus clientes. Es una sensación que no gusta.

P. ¿Y como empresario?

R. Que cuadren las cuentas, que pueda transmitir a la plantilla que todo vaya bien y salga todo adelante. Intentar que puedas crecer y no cumplir las expectativas puede resultar lo más difícil como empresario.

P. Me han dicho que en la Administración de la Claustrilla aseguran premio en el sorteo del Gordo de Navidad. Dígame cómo es eso.

R. (Ríe). No lo sé... Tenemos ideas de formatos en los que juegas sobres sorpresa, 10 décimos con 10 terminaciones distintas y entonces te aseguras que alguno de esos décimos va a tener un pequeño reintegro. O también terminaciones con sobres sorpresa de 100 décimos donde juegas décimos distintos, entre grupos de amigos, gente que se junta, y que también se aseguran un premio de reintegros de 500 euros. Son formas de jugar que están funcionando bastante bien. Es como diversificar, tocando más números y no apostar solo a uno, sino diversificarlo. (¿Dos mil euros de golpe?). Ten en cuenta que suelen ser grupos de amigos y salen a 200. Lo bonito de la lotería es que está hecha para compartir con amigos, para tener una ilusión, juntarse, hablar de ella. Son cantidades que se juegan entre varios.

P. O sea que lo de compartir es más que un eslogan.

R. El triunfo de la lotería de Navidad es compartir; si no, no tendría el éxito que tiene. La gente se intercambia constantemente, coge varios décimos para cambiar con amigos, con su familia. No es que te toque a ti, sino a toda la familia.

P. ¿Por qué es necesario seguir creyendo en la suerte?

R. Porque es muy bonito creer. Nosotros vendemos ilusión. La ilusión está ahí y tienes que agarrarte a algo. A alguien le tienen que tocar los premios y por qué este año no nos van a tener que tocar a nosotros. Es una ilusión, sabemos que es difícil, pero yo como lotero tengo fe en que voy a dar el premio. La mayoría de las administraciones de lotería de España no han dado un premio Gordo en Navidad ni lo darán, pero por qué no vas a pensar en que vas ser tú. Estás luchando todo el año para ello y tenemos nuestras posibilidades.

P. Dicen que este año el premio de un décimo de El Gordo no da para comprarte un piso en algunas zonas del país.

R. En Soria creo que sí. Pienso que hasta de obra nueva se podría comprar. Está subiendo todo una barbaridad y los premios no suben tanto, pero creo que sí. En Soria todavía estamos ahí. El premio del Gordo es bastante representativo, el problema es cómo está la vivienda, que está desorbitada.

P. ¿Subirá o no subirá el precio del décimo pronto?

R. No nos han informado de nada. No sé si sería bueno o no. Lo que sí está claro es que está estancado, lleva muchos años con los 20 años. No sé cómo repercutiría en las ventas y si sería positivo o negativo. Las comisiones llevan estancadas muchísimo tiempo y es una reivindicación necesaria del colectivo para sobrevivir. Doña Manolita hay una administración; para sobrevivir el volumen de ventas tiene que ser brutal y no todo el mundo tiene posibilidad de vender esas cantidades. Son cuatro privilegiados.

P. Sume preguntas para el día 22, que es mañana. ¿Y si me tocara?, ¿qué haría si me cae el Gordo?...

R. ¿Conseguiré dar algún día el premio?

P. La suerte es garra y perseverancia. Lo digo por el guerrero celtíbero emblema de la Administración de Lotería en la Claustrilla.

R. Es una guerrera celtíbera numantina. Lo hemos hecho este año en reconocimiento a las mujeres trabajadoras que llevan trabajando tantos años en la Administración. Nosotros llevamos más de 77 años al pie del cañón. Somos la nueva dirección, pero la administración lleva ese tiempo. Es un homenaje al equipo humano que está en la administración. Son mujeres y es por ellas, con ese escudo guerrero y por el hecho de repartir suerte. Ha tenido mucho éxito: numerosos visitantes durante el puente se han hecho cantidad de fotos. Llevamos con ella algo más de un mes y ha gustado mucho. Hay personas que le pasan hasta el décimo. A ver si nos trae suerte.

P. Emplazamiento soriano donde los haya, en la pequeña calle de La Claustrilla.

R. La Administración de la Claustrilla es la casa de las quinielas de toda la vida. Luego se transformó en administración. Está en el corazón de Soria, entre la Puerta del Postigo y la Puerta de Rabanera y la muralla de Soria.

P. ¿A qué aspira?

R. A ser feliz. Es lo que intento y a lo que aspiro todos los días. Feliz y buena persona, a portarme bien con la gente. Es a lo que aspiramos todo el mundo.

P. Oiga, ¿qué es lo más heavy que le han dicho al ir a comprar un cliente?

R. La mayor parte de las veces nos dicen cosas positivas, pero ahora mismo no te puedo concretar ninguna. (¿Gracias quizá?). Eso muchas veces, la gente es muy agradecida. Ha personas que les has dado un premio (de Primitiva, Bonoloto, que se han repartido varios), gente necesitada y que siempre que te ve le brillan los ojos porque no lo olvida. Eso es lo más bonito que hay. Por lo general, la gente es súper respetuosa, aunque como en todos los ámbitos de la vida siempre encuentras algún maleducado.

P. Una elección maquiavélica. Elija salud o un décimo premiado del Gordo.

R. Salud sin dudarlo. Sin la salud no hay nada, lo demás viene después. La salud es lo importante en esta vida.

P. ¿Hasta qué punto entiende el mucho dinero que se queda Hacienda?

R. La retención es buena, porque esa parte está destinada al bien común. El problema surge cuando vemos cómo personas que nos dirigen despilfarran los ingresos.

P. A veces callar y no hablar demasiado. Mejor callarse el premio. ¿Cómo lo ve?

R. Depende. Si toca un Euromillón es distinto a la Lotería de Navidad. Si toca la Lotería de Navidad, en un bar por ejemplo, por qué te lo vas a callar, por que no lo vas a compartir con tus amigos, con tus clientes. Creo que es lo bonito de la Lotería de Navidad, la unión que genera y que vamos todos a una en un número. No es algo individual.

P. ¿Confía más en la Diosa fortuna y San Pancracio o en la guerrera celtíbera?

R. Confío más en mi guerrera celtíbera y numantina porque detrás de la guerrera hay mucho trabajo. Las cosas no vienen porque sí; la guerrera trabaja mucho y algún día nos tiene que dar un cambio de cara.

P. ¿Por qué a un lotero nunca le toca la lotería?

R. Su objetivo es vender lotería. Ahí nos toca la lotería. El prestigio y la satisfacción personal es brutal. La ilusión es grande y nos tocaría vendiendo el décimo.

P. Pero a las administraciones si dan el Gordo o un premio grande también les repercute económicamente ¿o no?

R. No, no. No tenemos comisión por ello. Repercute en prestigio, nada más.

P. Dígame un augurio para este 22 de diciembre de 2025, un pálpito que tenga.

R. Hay muchos pálpitos. La gente sueña por la noche y va a primera hora y pide el número. Hoy me han pedido el 25, que lo habían soñado. Lo tenía y se lo he vendido. Cada persona es un mundo y tiene su pálpito. Ojalá este año el Gordo de Navidad toque en Soria y si es a gente que lo necesita, mejor todavía.