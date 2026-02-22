Jesús Gil, cofrade de tercera generación: «Antes se cubrían todos los pasos de Semana Santa; ahora cuesta encontrar gente que los lleve»

Publicado por Pilar Pérez Soler Soria Creado: Actualizado:

Pregunta.– A punto para que los días cumplan su ciclo y llegue de nuevo la Semana Santa.

R. La Semana Santa está ya a la vuelta de la esquina. Es el paso del tiempo. Es un momento de reflexión que no sé como explicarla. De reflexión también en el día a día, en los tiempos que vivimos actualmente, que parece que está todo un poco manga por hombro.

P. Tres siglos y medio es una eternidad. Son los que cumple la Cofradía del Santo Entierro de Almazán en este 2026.

R. Exactamente. Tres siglos y medio cumplimos 18 de marzo, que es cuando se firmó el acta fundacional. Son muchos años, mucho tiempo y dios quiera que continúe. En las circunstancias actuales está un poco crudo el tema. A la gente le cuesta participar.

P. ¿Qué movimiento le daría a la Semana Santa para que ganara fuerza?

R. Nosotros hacemos lo que podemos, participando en ella y demás. Pero a la gente participar le cuesta mucho. Se lo toma... no sé cómo decirte... En estos tiempos la Semana Santa es una semana más de vacaciones, es diferente a lo que se vivía antes. Ahora no se vive igual. La Semana Santa y el resto de días, porque no solo se compone con la Semana Santa. Creo que para los creyentes debería ser algo más que una semana de vacaciones. Digo yo, porque son los días que son para un cristiano.

P. ¿Qué significa ser cofrade en el siglo XXI?

R. Es compromiso, si estás en una cofradía y con las tradiciones. (¿Qué es para usted?). ¿Para mí? He sido cofrade toda la vida, lo han sido mis padres, mis abuelos y lo he vivido algo más de cerca. Ahí estamos, haciendo y colaborando en lo que podemos para que todo vaya funcionando. En la medida que cabe, cada uno colaborando como mejor sabe y puede.

P. Amén del sentido religioso de estas fechas, son también símbolo de una tradición occidental extendida por todo el mundo.

R. Qué duda cabe que sí, efectivamente. Sería muy triste que se perdiera. Hubo unos años en que estuvo alicaída y a punto casi de desaparecer, pero al final salió adelante. (Entiendo que habla de Almazán). Sí, sí. Ahora, bueno, con el esfuerzo de unos cuantos va saliendo adelante y les cuesta lo suyo, también es verdad. No es que tengamos mucho apoyo, pero ahí estamos. ¡Qué vamos a hacer! Mientras podamos, seguiremos colaborando y apoyando.

P. ¿Por qué sí o no está pasada de moda la Semana Santa?

R. No, no. No es que esté pasada de moda. Ves procesiones en otros lugares y dices 'caramba, cuánta gente'. No sé lo que haría falta. Quizá más colaboración de todo el mundo en general. No solo de los cofrades, también de instituciones y gente en general. Jóvenes, que parece que les cuesta un poco...

P. ¿Cómo le daría más difusión si cree necesario hacerlo?

R. No sé qué promoción se podría hacer más. Ya se hacen cosas, como la exaltación del tambor y otras iniciativas. Es un tema difícil. Aún se hacen actividades, pero la gente mayor llega hasta donde llega y a los jóvenes, como te digo, les cuesta.

P. No me pinta usted con esperanza el relevo generacional y el futuro de las cofradías.

R. Espero que no. Los años se cumplen, algunos se van enganchado y cuesta un poco, pero confío en que tanto como llegar a desaparecer no. Confío en que no sea así. Tengo un hijo y es cofrade también y como yo, otros. Las tradiciones existen y hay que mantenerlas. Tengo confianza en que, con gente joven como él, las tradiciones sigan adelante.

P. ¿Cómo es de grande la ermita de Jesús para Almazán pese a ser pequeñita?

R. El valor que tiene la ermita de Jesús para Almazán es enorme, aunque sea pequeña. Es el lugar donde está el patrón y, aunque sea pequeña, su significado es grande.

P. ¿Qué tiene la Semana Santa de la villa que no haya en otro pueblo?

R. No conozco muchas, pero de la de Almazán destacaría los pasos que tiene, las imágenes que hay. El caso es que la gente acude a ver la procesión, sí, pero para participar le cuesta. No sucede como cuando yo era joven, que podíamos llevar los pasos de andas a hombros. Había público hasta arriba y todos los pasos se quedaban cubiertos. Ahora para encontrar gente que los lleve nos cuesta mucho. Llevar los pasos a hombros no es lo mismo que empujar un carro. Es otra cosa.

P. ¿Hasta qué punto cree que se cuidan las tradiciones como la Semana Santa que, salvados casos, se mantienen o van a menos?

R. Creo que no se cuidan lo suficiente, por lo menos aquí. Si no fuera por los pocos que estamos, habría muchas cosas que no se podrían hacer. Hay días que por falta de gente no se pueden sacar todos los pasos de procesión, alguno se tiene que quedar en la recámara. Esto ha pasado, el no poder salir algún paso por falta de personal.

P. ¿Quiénes deberían hacerlo, instituciones, ciudadanos...?

R. Creo que todos podríamos colaborar un poco más. En nuestra cofradía hay un paso al que ya se le pusieron ruedas para poder sacarlo. Y ahora se pondrán en otra imagen, por eso mismo. Los pasos pesan y la gente se hace mayor. La Semana Santa es cosa de todo el mundo. Mientras podamos seguir con ello, se seguirá.

P. Bueno, tres siglos y medio, que son los que tiene su cofradía, no se borran de un plumazo. Es algo elogiable.

R. Hay que luchar por que esto continúe. Siempre hay personas que se arriman... No hay que perder la esperanza.

P. Habla quien es la tercera generación de 'Gil' en la cofradía del Santo Entierro.

R. Sí, yo soy la tercera generación. Y mi hijo también es miembro de la cofradía y espero que su hijo también lo sea. También soy miembro de la Vera Cruz.

P. ¿Qué dan estas fechas al medio rural?

R. La Semana Santa da vida a los pueblos. Hay movimiento y la economía se mueve gracias al turismo. Gente que está fuera regresa. Hay vida, sí.

P. Hay voces que alertan del peligro que, dicen, corren valores cristianos por el apoyo o imposición de otras culturas. ¿Cómo lo ve Jesús Gil?

R. Lo veo preocupante, porque es la pura verdad. Una de las conferencias que tendremos con motivo del aniversario será sobre este tema. Actualmente parece que prima más lo que viene de fuera que lo que tenemos aquí. Y pienso que no debería ser así. Es respetable lo de otras culturas, pero lo nuestro, para nosotros, sería lo primero ¿no? Ya no se imprimen los mismos valores que teníamos cuando éramos jóvenes. Este tema está un poco dejado, se ha perdido algo. Creo que deberíamos de tratar de recuperar ciertos valores. Puede parecer una tontería, pero se nota cuando faltan.