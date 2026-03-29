Eugenio, vendedor de coches y mecánico: "Aunque se haga un presupuesto, las facturas de los talleres siempre pican"

Publicado por Pilar Pérez Soler Soria Creado: Actualizado:

P. ¿Qué pasará el día en que los coches no se nos estropeen?

R. Creo que todo tiene una duración. Nada es eterno y todo requiere mantenimiento. Todo vehículo que funciona a combustión, incluso eléctrico, necesita de un mantenimiento. Las ruedas se desgastan, los embragues se desgastan, los frenos, el limpiaparabrisas se desgasta.... Haciendo un buen mantenimiento el coche va a durar más, pero todo tiene una vejez.

P. Como el humano, entonces.

R. Por supuesto. Nosotros diagnosticamos las averías de los coches igual que un médico diagnostica la avería en el cuerpo humano, la anomalía o cualquier enfermedad. Los coches, hoy por hoy, incluso uno nuevo o seminuevo, también tienen sus averías. Dos coches iguales llevados por dos personas, uno gasta más, otro menos; uno necesita más mantenimiento, otro menos.

P. Primero compraba y vendía usted vehículos, durante 30 años, y luego se puso usted el taller. ¿Por qué? Pero no me cuente que hay que diversificar y demás...

R. Llevo en esto más de 28 años. Empecé como compraventa y llevo con el taller 16. ¿Qué ocurre? Que sigo con la compraventa de vehículos. Porque tenemos una instalación y unas 14, 16 unidades de coches para vender. Son las dos actividades.

P. ¿Más empresario o más mecánico de los que se manchan las manos?

R. Más empresario. Tengo personal. Ahora mismo somos mecánicos de los que se manchan menos las manos, o yo en mi caso, porque diagnostico, localizo averías, hago diagnosis. Y temas electrónicos. No es esa mecánica ruda, de cambiar un embrague, que es más de ensuciarse las manos en coches que son viejos.

P. ¿De qué enferma un vehículo?, ¿cuál es la enfermedad más grande?

R. La enfermedad más grande de un coche es no arrancarlo, no usarlo. Porque está concebido para que realmente las piezas estén lubricadas, los fluidos vayan por sus tuberías, para que los rodamientos giren. Es un conjunto de de piezas que lo que piden es que todas estén en marcha. Es muy fácil de entender: si nos ponemos una escayola 15 días, luego no podemos estirar el codo.

A un vehículo parado durante un largo tiempo, luego hay que hacerle un mantenimiento elevado.

P. Al presidente de la Asociación Provincial de Talleres de Reparación de Vehículos, ¿qué pieza es usted?

R. La centralita del motor. La centralita del motor es la que gestiona todos los componentes. La ECU, que se llama, es la que gestiona todos los módulos de ABS, airbag, de sensores. No me voy a comparar con una rueda o un faro, ya que me pongo... Piensa que no todo es mecánica, también es electrónica. Ahora mismo los coches están pensados para que electrónicamente todo funcione bien. De hecho, todo lo que es electrónica conlleva a seguridad.

P. Suponiendo que controle a su coche y no al revés, ¿qué escapa a su control?

P. ¿Qué escapa a mi control? A mi control escapan los agentes externos. Es decir, el coche que viene de frente, el mal asfalto de la carretera, el animal que pueda surgir por un lateral. Yo soy el que controla el coche, pero dependemos también de agentes externos que nos pueden ocurrir y son imprevistos.

P. ¿Cuál es el mayor consejo que da usted en EE Motor?

R. Para mí dar consejos es algo tremendamente... ¿Cómo te diría? (¿Pretencioso?). Yo puedo aconsejar, ayudar a reflexionar, pero no dar un consejo desde el punto de vista de decir 'tienes que hacer esto'. Lo digo cuando algo está roto desde el punto de vista mecánico. En el mundo del taller es muy fácil dar los consejos del vehículo, anomalías o los fallos o desperfectos del coche. Ahora bien, en la venta el consejo es algo muy personal. Cada uno tiene una visión. Y lo que siempre les digo, que miren más, no solamente los míos. Y que compren en un lugar físico, más que por internet.

P. ¿Qué le dice a su motor que no le confiese a nadie?

R. Que duerma más. Ando justo de horas y soy de mal dormir. No me despierto por preocupaciones, ni por nada que me altere. Pero me gustaría dormir más tiempo y tener más tiempo libre.

P. ¿Le pongo en un compromiso si le pregunto por las balizas?

R. Todo lo que sea señalizar un accidente o una avería en carretera está bien. ¿Se puede hacer mejor? Sí. ¿Está bien hecho? A medias. ¿Es una tontería? No.

P. ¿Cuál es la pieza que más se estropea en Soria?

R. Creo que en Soria y en todos lados el principal motivo por el que entra un vehículo al taller es por la sustitución de neumáticos. Por ende, son pastillas de freno. También las bombillas que se funden. Luego, cuando el coche es más longevo, con 4, 5, 6 años, se empiezan a fastidiar los embragues, los turbos, los sensores.

P. No hablaba de coches.

R. Se nos va el talento, se nos van personas muy buenas y cualificadas porque han estado estudiando y tienen su carrera, una gran preparación. Y, sin embargo, se quedan a vivir en otras ciudades, Zaragoza, Burgos, Madrid, Barcelona. Y es un talento muy prometedor. Conozco casos de amistades, de gente muy válida que se nos va.

P. Llegaron las autovías y también los socavones.

R. Lo que veo es que esto requiere un mantenimiento que es vital y necesario. Y entiendo yo que a través del Ministerio de Fomento o Transportes tienen que hacer un mantenimiento real de las infraestructuras que tenemos. En una ciudad donde hay hielos, lluvias, aguas, siempre hay más desperfectos que en una ciudad donde apenas hiela. El hielo es el principal causante de que haya grietas. Entiendo que le compete al Ministerio.

P. ¿Para qué quiero un coche si tengo un patinete?

R. El coche es libertad, independencia. El patinete está más limitado. Soria no es una ciudad de grandes atascos. No sé si pasaremos de los 100, 150 semáforos. Y eso en una avenida de Barcelona los tenemos ya duplicados por tres. Somos muy cómodos en Soria, nos gusta dejar el coche en la puerta de la panadería, del bar, incluso hasta en la puerta del médico. ¿Cada vez hay más y más patinetes? Sí. ¿Cada vez hay más infraestructuras para patinetes y monopatines? Sí. Pero el coche tiene otros valores mucho más amplios que un patinete en cuanto a movilidad.

P. Ya, pero al patinete le dejan circular por el centro y ahora a los coches cada vez menos.

R. Ocurre en todas las grandes ciudades desde hace ya creo que son 15 o 17 años. Creo que se ha ganado mucho, porque el peatón cuenta, el peatón es el número uno. Y en el centro de la ciudad lo que no queremos son coches. Nuestra ciudad es muy chiquitita. En El Collado se podía transitar antes con vehículos, en la Plaza de herradores, en Mariano Granados. De todo eso nos hemos olvidado, pero considero que está mejor peatonalizado.

P. Qué bien que la IA no pueda mancharse las manos... Hablo de la profesión de mecánico. ¡Qué gusto!

P. No solamente el oficio de mecánico, todo lo que son oficios que se trabajan con las manos albañil, pintor, carpintero, fontanero. En ellos la inteligencia artificial te puede ayudar, pero evidentemente nunca te lo va a hacer. Los oficios en que trabajamos con las manos están cada vez más cotizados, pero desgraciadamente van siendo menos.

Los mecánicos somos necesarios, igual que los albañiles o los fontaneros o cualquier persona que trabaje con las manos. La inteligencia artificial viene muy bien para estos oficios para darte, a veces, otra visión del problema en el que uno está metido. O incluso una visión más acertada de por qué esa pieza no funciona bien o por qué está fallando el coche. Pero el trabajo hay que hacerlo.

P. Vaya cochazos que se ven en Soria. Bueno, hay políticos que disimulan y llevan baja o media gama.

R. Sí, bueno, en Soria, como en todas las ciudades, hay cochazos. Pero también hay coches con muchos años. El parque móvil de Soria es de los más envejecidos de España. Tenemos una media de edad de 17 años, mientras que en otras provincias de Castilla León están en el 15 y en Madrid en el 11. Claro, lo que pasa es que nos fijamos cuando vemos un Q5 o un o un X3 u otros cochazos parecidos.

P. Pensé yo que los talleres, o cocheras, clandestinos ya no existían.

R. Sí te equivocas, sí. Existe un submundo de personas que se arreglan las cosas. Yo lo dividiría en dos sectores. Uno, el que se hace las cosas él porque es un manitas y paralelamente hace esos trabajos a sus familiares y amigos. Y luego los que tienen una infraestructura, que está abierta al público, entre comillas, sin hacer ningún tipo de factura, pagos de licencias, aperturas, ni nada de nada.

P. ¿De qué se tienen que defender ustedes?

R. Los talleres ilícitos causan un gran problema. Porque no hacen factura, no pagan impuestos sobre reciclado de residuos, que se paga un dinero de nuestra parte. En los trabajos que hacen no pueden ofrecer ninguna garantía. Hoy por hoy tú tienes una factura y tienes una garantía.

Con quien te hace un trabajo más barato y no te ofrece garantía corres el riesgo de que ese trabajo no esté bien hecho y tengas luego que volver al taller a hacerlo en condiciones.

P. Estos cambios en la movilidad urbana me traen loca, oiga.

R. Creo que todo cambia. Y ahora todo cambia más de prisa, más rápido. Por eso la movilidad. también está cambiando más rápida. Estamos viendo y vamos a ver cosas más sorprendentes, como vehículos que van sin conductor o que nos traigan los paquetes los drones a las azoteas de los edificios. Y lo que ahora vemos como ciencia ficción es una realidad en un futuro a muy corto plazo.

P. ¿Por qué sí o no se montaría en un taxi o en un vehículo sin conductor?

R. Bueno, a mí me gusta la adrenalina. ¿Por qué no? Ahora bien, una cosa es montarme en un taxi y otra cosa es que sea mi modo de transporte. Yo me puedo montar puntualmente en un taxi, si estoy en Madrid o en Barcelona, donde sea. Pero mi modo de transporte no va a ser un vehículo no pilotado.

P. En el adoquinado no entro ¿o sí?

R. Sí, ¿por qué no? Ahora mismo, la velocidad que tenemos en las ciudades es de 30 kilómetros por hora. Es más el ruido que el desperfecto que pueda hacer al coche. Ahora bien, si yo voy en adoquines a 80 por hora, el coche sufre más. Pero, ¿por qué no voy a entrar en adoquines? Claro que sí.

P. Cuénteme, ¿de qué es lo que más se queja el cliente que visita un taller mecánico de coches? En general, no hablo del suyo.

R. Cuanto una persona va al taller y tiene una avería o un problema en el coche, a veces desconoce la magnitud de la avería o el problema. Y, aunque se le haga presupuesto, las facturas de los talleres siempre pican. Me explico: ahora hay faros que valen más de 2.000, 2.500, incluso hasta 3.000 euros. Si una persona tiene su seguro a todo riesgo, no pasa nada. Pero hay gente que no lo tiene y ha de soltar 2.000 o 2.500 euros de un faro. Digo esto porque en un taller las cosas no son baratas.

Es decir, los componentes son caros, los equipos informáticos que tenemos que tener y la preparación y formación de personal no son baratos. Cada vez hay que hacer más y más inversiones en todo, porque esto está siempre evolucionando. Ahora no es como antes, que se ponía un aceite no sintético, duraba 10.000 kilómetros y el litro era económico. Ahora son aceites caros. ¿Qué es lo que más le duele al soriano? Pues todo en general.

P. ¿Qué encierra su kit de emergencia?

R. Muchas veces no hay que buscar el por qué de las cosas. Las cosas vienen porque pasan y no tenemos que lamentarnos, ha pasado y hay que poner solución. Y como kit personal, no queda más remedio que aceptar lo que ha venido o lo que viene y tomárselo con el mejor humor, si es posible. Actitud positiva. Si tenemos una actitud positiva con un poco de humor sano e inteligente, los problemas son menos problemas.