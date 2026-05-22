Nerea, presidenta de peña en Soria: «Habría que crear una peña más para fiestas de San Juan porque las que hay están saturadas»

Publicado por Pilar Pérez Soler Soria Creado: Actualizado:

Tiene claro que sus fiestas son las fiestas de San Juan, de Soria, y no sanjuanes, pero no hace batalla en ello. Más enérgica se expresa a la hora de hablar de la implicación que conlleva estar en una peña sanjuanera, colectivo para el que reivindica el protagonismo que merecen. Nerea Masía Cezón y una amiga cogieron las riendas de El Cuadro, «familiar» y con solera, y no para que las copas les salieran mejor, sino por eso que llama «el orgullo del chaleco».

P. A mes y 10 días de las fiestas de San Juan, ¿qué hay que no veamos?

R. Hay mucha ilusión, muchas ganas, mucho trabajo, sobre todo. En nombre de la Peña El Cuadro te puedo hablar de que hay mucho trabajo por detrás; muchos, muchos nervios; muchos momentos de agobio también, de sentir que no se llega, pero al final ves que van llegando los días y sí que ha salido y que van saliendo las cosas. ¿Cómo va a ser San Juan? Pues no lo sabemos todavía. Pero de momento y a día de hoy, preparando el chiringuito y viendo que la gente que tenemos alrededor responde y bien.

P. Dime el último agobio.

R. El último, la semana pasada con el Interpeñas. Y el Toro de Plata, porque se nos juntaron los dos eventos.

El querer que todo salga perfecto y que la gente se lo pase bien y lo disfruten, sobre todo.

P. ¿Por qué de El Cuadro?

R. Porque mis amigas han sido toda la vida de esta peña y cuando vine y nos planteamos apuntarnos a una peña, dijeron "pues, hombre, a mí me gustaría El Cuadro, porque es donde he crecido". Y yo me uní con ellas encantada.

P. ¿Cuándo se deja de ser peñista de San Juan?

R. Pues, realmente, cuando uno quiere, cuando deja de sentirlo, porque en las peñas a día de hoy hay gente de todas las edades. Desde niños que acaban de nacer y les apuntan sus padres hasta todavía tenemos un fundador de la peña. O sea, que es algo que nace de uno mismo. Que cuando se deja de sentir o bien porque ya no puedes venir por trabajo, porque ya no tienes las mismas ganas, pues es el momento en el que se deja. Pero si no puedes estar toda la vida.

P. ¿Qué hace diferente a El Cuadro? Y no me hable de las palomas.

R. Ay, pues la principal diferencia, las rosas y las palomas. No sé, yo creo que es una peña especial. Es como muy familiar, muy la gente está, hasta hace poquito, ha sido de las más chiquititas. Entonces, más o menos nos tenemos todos vistos y te da esa sensación de que nunca te vas a quedar solo. Que siempre va a haber alguien que tú veas vestido de amarillo y y ya está, o sea, un momento puntual que te quedas solo, ves a alguien de amarillo y sabes que no vas a tener problema en quedarte con esa persona, porque no, o sea, hay buen ambiente, muy buen ambiente.

P. ¿Qué es para usted ese protagonismo del lunes de Bailas?

R. Es que todavía no lo he vivido. Entonces, no lo sé, pero para mí, por ejemplo, es mi día favorito. Entonces, creo que va a ser algo muy bonito. Muy bonito, o sea, yo que soy de lágrima fácil, no diría que no se me caiga alguna.

P. Por cierto, ¿las compran o las cazan? Porque en Soria ya hay de todo. Hablo de las palomas.

Las compran, las compran. ¿Cuántas?

Pues, en torno a unas 12, 15. Cada año es más difícil lo de las palomas. ¿Por qué? Este año, porque no hay, porque, bueno, pues es que, a ver, la verdad, que lo de comprar animales y eso, cada vez es más complicado. Entonces, se dificulta un poquito. Pero bueno, antes sí que eran siempre blancas, ahora, por ejemplo, ya, pues, como las encontremos. La realidad es esa. Ahora ya nos da igual el color.

P. ¿San Juan o Sanjuanes que quieren ser como Sanfermines?

R. No, San Juan. Nada que ver con Sanfermines. (Cada vez es más común Sanjuanes).La fiesta es San Juan, aunque se hace referencia a la fiesta como Sanjuanes, por la referencia de todos los días. Pero son las fiestas de San Juan. Yo soy más de San Juan.

P. ¿Qué les lleva más tiempo de trabajo en El Cuadro?

R. A nivel de echarle muchas horas seguidas, pues ahora cuando tengamos que montar el chiringuito, porque el nuestro es el más difícil, con mucha diferencia. Tenemos muchas piezas. Lo de mañana (el montaje estaba previsto para el sábado 16) es un trabajazo enorme, pero luego a nivel organización, el coordinarnos todos, hacer los pedidos… Luego es que cada evento también se lleva su rato y sus quebraderos de cabeza. Creo que el más fuerte es organizar las rondas para los días de fiesta. Porque eso también nos ha llevado muchas horas de hablar con bares, con unos, con otros, de ir y venir.

P. ¿Es de quienes se cogen vacaciones para las fiestas?

R. Si puedo, sí. Este año, por ser la presidenta, sí que me han dejado cogerme vacaciones, pero si no, de normal, compagino el trabajo con las fiestas. Tengo la suerte de que durante San Juan solo trabajo por la mañana. Y puedo disfrutar las tardes y las noches, pues, hasta cierto punto.

P. ¿Cuál es el primer deber de un peñista?

R. Comprometerse con los con los actos de la peña. Me refiero a no solo apuntarte a la peña por salir y beber, sino que, si se organizan cosas, acudir a los eventos, desfiles y cosas así.

P. ¿Qué labor admira más por su contribución a la fiesta y por qué la elige?

R. Creo que de los jurados. Mira, ahí sí que no me veo. Yo que me he metido en esta locura de las peñas, como jurada, por ejemplo, creo que es muy bonito, muy agradecido, pero no sé si yo estaría preparada para poder hacerlo. Me parece un trabajo de admirar, la verdad.

P. Festivamente hablando, ¿qué no repetiría usted?

R. La saca me parece preciosa, pero andando no es algo que, para mí, merezca tanto la pena, porque no ves nada. Ves un montón de gente. Si lo que te gusta es el ambiente y eso, pues sí. La hice un año andando y no la he vuelto a hacer más.

P. La presidencia de una peña es más trabajo o más responsabilidad sobre el papel o ante el resto.

R. Es responsabilidad, sobre todo. Sí que lleva mucho trabajo. Pero a mí lo que más me agota es eso, la responsabilidad de que lo que hacemos salga bien. A gusto de todos sabemos que no va a poder ser, porque somos casi 900. Pero, aunque sea en un momentito, aunque sean diversos, que todo el mundo esté un poco de acuerdo con lo que hemos hecho, con nuestra gestión.

P. ¿Peñista para que las copas salgan mejor o por el espíritu sanjuanero de chaleco? Hablo en general, no de usted ni de su peña.

R. Desgraciadamente, creo que hay mucho peñista porque las copas salen mejor. Ojalá fueran todos como los que somos peñistas por el orgullo de llevar el chaleco de tus colores. Cada año es más difícil que salgan presidentes y ya no te hablo solo de mi peña, sino en general. Este año ha habido peñas que han salido presidentes en diciembre, porque nadie quiere hacerse cargo de las peñas. Ahí se ve que la gente se apunta por lo que se apunta, porque quieres la fiesta ya organizada y ya está. Es así o al menos es lo que da a entender. El no quererte hacer ni un poco responsable.

Nosotras nos presentamos por esta misma razón, porque no salía nadie. Y dijimos, "Venga va, pues, nos presentamos."

El tema de conversación era “no, qué más da, si ya se hará cargo la Junta Permanente, cómo nos vamos a quedar sin fiestas, si se hará cargo la Junta Permanente". Cuando nuestra Junta Permanente había mandado comunicados de que no se iban a celebrar fiestas, en el sentido de que se haría lo estrictamente necesario. Los desfiles porque son obligatorios como asociación y poco más.

Es subjetivo y es mi punto de vista, pero eso da a entender que la gente se apunta por las copas más baratas, básicamente.

P. ¿Por qué sí o no le reza, a veces, al santo?

R. ¿Cómo? La verdad es que yo no soy muy de rezar.

No rezo yo.

P. ¿Cuestiona algo, por nimio que sea, de las Fiestas de San Juan?

R. Ahora mismo no sabría decirte.

P. Sus mejores fiestas y por qué.

R. Mis mejores fiestas probablemente sean las primeras que estuvimos en la peña, en 2018. Porque es una forma muy diferente de vivir. Yo nunca había estado en peña, no sabía cómo era y fue de pasar de unas fiestas con un montón de horas muertas, de no saber qué hacer, a encontrarte con que tienes -si quieres, claro- plan para todo el día. Por la mañana, por la tarde, por la noche, además de un montón de actividades. Los sábados, a parte de una ronda de beber, se va por algunas residencias a estar con los ancianos y bailar un rato con ellos y con la charanga.

P. ¿Y al contrario?

R. La verdad es que me lo paso bien en las fiestas. Si tuviera que decir algo, pues el cansancio acumulado de querer llegar a todo. Pero eso es ya es más personal, de una misma.

P. ¿Tienen a su juicio las peñas suficiente protagonismo en fiestas o abogaría por más?

R. Creo que cada vez tienen más protagonismo, pero que les ha costado mucho conseguirlo. Las peñas, a día de hoy, mueven muchísima gente y dan mucho color. Se sigue dando más protagonismo a las cuadrillas, que lo entiendo y no digo que esté mal, pero sí creo que ha costado un poco que se les tenga el protagonismo que tienen a día de hoy.

P. Proponga un cambio en cualquier sentido en torno a San Juan.

R. Permitiría crear una nueva peña porque las que hay están saturadas ahora mismo. Como somos asociaciones culturales, evidentemente, tiene que entrar gente todos los años, pero la organización es complicada. Ahora cada vez más gente quiere entrar, cada vez somos más grandes. Y es muy difícil organizar cosas para tanta gente. Una peña más daría un respiro. Sería un poquito más fácil.