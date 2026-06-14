Daniel, la llamativa historia de un alemán taxista en Soria: «Es muy valiente cruzar el Paso del Fuego: yo no me imagino pisarlo»

Publicado por Pilar Pérez Soler Soria Creado: Actualizado:

Lleva semana y media de taxista en Soria y se va adentrando en el callejero con ayuda de Google Maps. Daniel Nieli Arcala siente y piensa en las lenguas de Goethe y Cervantes a un tiempo, según se tercie: la automatización de las fábricas y la cerveza las paladea en alemán; y el vivir más ligero y en la calle lo goza en español. Un «desorden» que le gusta tanto o más que San Pedro Manrique, de donde era la madre de este alemán de Stuttgart, que ha apostado por Soria para afincarse y formar una familia.

Pregunta. Si le pido que me lleve a la calle Leales de Aljubarrota, ¿por dónde irá?

R. Por donde me mande el Gps, porque no las conozco de memoria. Soy nuevo en el taxi y no me conozco todas las calles.

P. Entiendo que llevará coche alemán… A ver si va a llevar uno coreano y no le dejan volver.

R. Pues para ser sincero llevo un coche surcoreano, un Hyundai. (¿Qué me dice?). Me salió más barato y quería un coche normal y corriente. Los alemanes son más caros. (Y mejores…). Bueno… yo he tenido en privado un Hyundai Tucson y me ha salido bueno. Por eso me he decidido por un Hyundai otra vez.

P. ¿Qué se le ha perdido en Soria a un alemán de Stuttgart?

R. Mi madre era de San Pedro Manrique. Emigró en los años 60 a Alemania a trabajar; mi padre también emigró de Italia a Alemania y allí se conocieron en los carnavales. Se casaron y mis hermanos y yo nacimos en Alemania.

P. O sea que lleva sangre soriana en las venas.

R. Sí, sí. Sangre de San Pedro Manrique. Mis padres se jubilaron, se fueron a San Pedro y yo aún me quedé dos años más en Alemania, terminando mis estudios de FP. Cuando los acabé decidí a irme a Madrid a trabajar, un traslado de la misma empresa de Alemania a Madrid. Estuve un año trabajando allí y viviendo en casa de mi hermana. Pero Madrid me agobió mucho. Los coches conduciendo como locos. Era muy grande, me agobió mucho. Vivía en Las Rozas y trabajaba en Getafe, tenía que dar toda la vuelta por la M40 y dije ‘no, yo me voy de aquí’. Me marché a San Pedro Manrique a trabajar y estuve también en Logroño y en El Burgo de Osma. Y al final en Soria.

P. ¿Cuántas veces se ha arrepentido?

R. Nunca. Desde pequeño todos los veranos los pasaba en San Pedro Manrique y en mi juventud siempre decía que quería ir a España, a Soria, a trabajar y vivir.

P. ¿Por qué entre todas las profesiones existentes eligió la de taxista?

R. Porque me gusta conducir. Y ganarme la vida conduciendo me sabía bueno. Se me antojó ganarme la vida de este modo. (¿Cuánto hace de eso?). Llevo una semana conduciendo el taxi. Trabajé en Losán, fue a pique como sabemos. No sé si trabajan o no ahora, creo que no. Y con la indemnización que me dieron me financié la licencia y parte del coche y me lancé al taxi. Me arriesgué, pero creo que me va a salir bien.

P. ¿Le gusta? El riesgo, digo.

R. No tanto. Sinceramente no tanto. Intento tener todo controlado. En este caso sí me arriesgué con una inversión importante, pero creo que lo voy a sacar. Los compañeros con los que he tratado me han dicho que se puede vivir de este trabajo.

P. Lleva los suficientes años en Soria para decidir. ¿Por qué sí o por qué no prefiere la cerveza antes que el vino sanjuanero?

R. Prefiero la cerveza, por sabor. En Alemania es más típica la cerveza y desde joven me gusta más que el vino.

P. Cuénteme el desorden que más le gusta de Soria a un alemán.

R. Aquí se vive más ligero, más al día. Y en Alemania se vive más pensando al futuro, ahorrando dinero para permitirse las cosas. Aquí en Soria, en general en España, se vive más al día; se sale más a los bares, se vive más que en Alemania.

P. ¿En qué lado está Daniel?

R. Yo en España, en España, sí. Me gusta cómo es la gente, como vive, cómo sale a la calle a disfrutar de la vida. En Alemania se visita en las casas, los amigos salen poco. Me gusta más la vida de aquí.

P. ¿Qué me dice de las fiestas?

R. Las fiestas son locas. Muy locas. En Alemania las fiestas son más reservadas. Los toros, las bebidas…

P. ¿Qué pensó la primera vez que vio la alfombra de fuego que es el Paso del Fuego, de San Pedro Manrique?

R. ¡Buah! Que se quemarían mucho. Mis padres siempre me lo decían cuando era pequeño. Lo veía en vídeo cuando estaba allí. Yo ya me hacía una idea, pero verlo en directo, de cerca, te sale mucho el calor… Cruzar el Paso del Fuego es muy valiente y no me imagino pisarlo con alguien encima. Pienso que la gente se tiene que quemar.

P. De lo que más se hablaba allí de aquí cuando aún no habían venido.

R. Que aquí estaba la familia y que Soria era muy bonita y también San Pedro Manrique. Que aquí se vivía muy bien.

P. Lo que aún no entiende.

R. No entiendo cómo pueden subir tanto los pisos, por qué están tan caros los alquileres. Eso me sorprende mucho. Los sueldos son más bajos, pero los pisos son una burrada en general. En Alemania también ha empeorado y las viviendas cuestan caras, pero los sueldos son bastante más altos. Por eso creo que vienen los alemanes a Mallorca y vivir allí la jubilación. Tienen jubilación alemana con un piso español y viven bien así.

P. Daniel, ¿qué hay en Alemania que un soriano no imagine?

R. Por ejemplo, las fábricas. Yo he trabajado siempre en fábricas y allí todo está mucho más automatizado. Las máquinas son controladas por ordenadores y lo que yo he visto aquí es que las fábricas son más antiguas. Lo he visto en Losán y en Mubea, en Ágreda, donde también he estado.

P. ¿Y qué en Soria que a un alemán no se le pase por la cabeza?

R. Al día siguiente de casarme era la Compra y llevé a mis amigos a Valonsadero. Allí soltaron los toros y mis amigos de Alemania se quedaron alucinados.

P. Experiencias de un alemán taxista en Soria: ¿cómo fue su primera carrera?

R. ¿Carrera? (Así se llama el trayecto). Fue muy corta. Desde Mariano Granados a una residencia en Los Royales en el alto de la Dehesa, una residencia de la tercera edad.

P. Balance de esta primera semana.

R. Muy bien. Con los compañeros muy bien. Me enseñan, me ayudan, son buenos compañeros… hasta ahora. Me gusta conducir y el trabajo. Sí, me encanta.

P. Ya ha tenido la oportunidad. ¿Cómo es trabajar en fiestas?

R. A lo loco, sin parar. Recogiendo gente, llevando a Valonsadero, rápido volver, ya estaban esperando, llamando a los taxistas. Fue un no parar, ir y volver todo el rato.

P. ¿El callejero a base de paseos o de Google Maps?

R. Google Maps. Los taxistas veteranos se saben las calles y no lo utilizan. Yo como soy nuevo, no me sé todas las calles y pregunto al pasajero o a Google Maps.

P. Bueno, a cambio usted seguro que sabe alemán e inglés además de español. ¿Me equivoco?

R. No, no… Sé hablar alemán e inglés y podría hablar con un cliente sin problema.

P. Alguna incidencia.

R. Todo en esta semana ha sido positivo con el taxi. Y desde que estoy en España también, algún compañero que me tocó en alguna fábrica que estuve fue un poco malillo, pero bueno... No pasa nada; me avisaron y después pasaba del tema.

P. ¿ Por qué Soria?

R. Porque mi mujer es de Soria, aquí nació nuestro hijo y yo tenía cerca a mis padres, en San Pedro. Ya fallecieron y yo me quedé en Soria.

P. ¿Qué cambiaría de esta tierra?

R. Nada.