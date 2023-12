Investigan la muerte de dos hombres tras una pelea en el Bierzo

Publicado por Redacción Soria Verificado por Creado: Actualizado:

La Guardia Civil de León mantiene abiertas las investigaciones para tratar de esclarecer los hechos que tuvieron lugar anoche en la localidad de Posada del Bierzo, en el municipio de Carracedelo (León), que acabaron con la muerte de dos hombres, un joven de 25 años que falleció tras recibir, presuntamente, un disparo realizado por otro de 61 años con el que discutió, y que fue hoy localizado este miércoles vida.

El suceso tuvo lugar a las 23.25 horas en la calle San Pedro de Posada del Bierzo donde, por razones que aún se están investigando, comenzó una fuerte discusión entre ambos. En medio de esta pelea, el hombre de 61 años, vecino de la localidad, supuestamente sacó una escopeta y disparó al joven. Después huyó, informa Ical.

El joven fue trasladado en un vehículo particular al Hospital del Bierzo, donde ingresó en estado crítico y falleció poco después. La Guardia Civil activó en ese momento un amplio dispositivo de búsqueda del presunto autor de los hechos, con varias patrullas desplegadas y un helicóptero que se incorporó a primera hora de la mañana del miércoles.

Finalmente, los agentes localizaron sin vida al hombre de 61 años en un camino situado entre las localidades de Posada del Bierzo y Villadepalos, ambas en Carracedelo. Se encontraba dentro de su propio vehículo con una herida por arma de fuego. La Subdelegación del Gobierno en León baraja la posibilidad de que se haya “autolesionado” aunque mantiene abiertas todas las hipótesis, según explicó su responsable, Faustino Sánchez.

Los vecinos de la localidad, que estaba prácticamente vacía, están “conmocionados” por este suceso y guardan silencio. La mayoría desconocía lo que había ocurrido durante la noche. En la propia calle donde tuvieron lugar los hechos un vecino reconoció a Ical que escuchó “dos ruidos fuertes” que en ese momento no identificó como disparos. “Esta mañana me he enterado de lo que pasó. Escuché el ruido pero no le di más importancia. El perro sí se alteró mucho y ladró durante un rato”, relata. También permanece cerrado el bar situado en esa misma calle.

Por su parte el alcalde de Carracedelo, Raúl Valcarce, también prefiere guardar silencio ante un suceso que ha alterado la vida de Posada del Bierzo, una localidad que él mismo define como “tranquila”.