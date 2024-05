PSOE se une a una iniciativa del PP para exigir el mantenimiento del Premio Nacional de Tauromaquia

Publicado por Redacción Soria Verificado por Creado: Actualizado:

El Grupo Parlamentario Socialista se ha sumado a una Proposición No de Ley (PNL) del PP para exigir al Gobierno el mantenimiento del Premio Nacional de la Tauromaquia, una iniciativa que sólo ha contado con el voto en contra del procurador de Unidas Podemos, Pablo Fernández, y la abstención de Francisco Igea.

En concreto, la procuradora del PP en las Cortes de Castilla y León Lorena de la Fuente ha defendido la tauromaquia como "patrimonio cultural" de España y ha acusado al Gobierno de "censura" por su intención de eliminar el Premio Nacional de Tauromaquia.

"La defensa de la cultura no debería depender de los gustos de las personas que nos gobiernan", ha asegurado De la Fuente, quien ha insistido en que "la Constitución española y el Estado de Castilla y León facultan y obligan a los poderes públicos a proteger, a promover y a difundir la cultura en todos los ciudadanos".

"Un ministro de Cultura no puede ejercer sus competencias en función de sus preferencias personales. Tiene la obligación de promover y fomentar todas las manifestaciones culturales entre las que se encuentra la tauromaquia", ha recalcado la procuradora 'popular'.

Asimismo, ha destacado, en defensa de su Proposición No de Ley (PNL), el "compromiso de la Junta de Castilla y León con la tauromaquia" por su "arraigo" en Castilla y León.

Por último, De la Fuente ha subrayado que "los toros son el segundo espectáculo de masas en España" y que "el impacto económico de una semana de toros en feria está valorado en 5,8 millones de euros", tras lo que ha defendido el tinte ecologista de la tauromaquia. "No creo que haya ecologista mayor que los ganaderos de bravo", ha zanjado.

Tras conocer la propuesta de los 'populares' el procurador socialista Fernando Pablos ha defendido la pluralidad del PSOE en la tauromaquia y ha criticado su uso como "arma arrojadiza" entre partidos políticos.

"Nuestro partido es plural y hay muchas personas que defendemos la tauromaquia y otras muchas que jamás irán a una plaza", ha afirmado Pablos durante su intervención en el pleno de las Cortes. "A los socialistas no los van a encontrar nunca criminalizando a quien piensa distinto en la tauromaquia", ha señalado, tras lo que ha pedido "respeto" para la fiesta desde la "legalidad".

Pablos ha defendido el cumplimiento del Reglamento que regula los festejos taurinos en el ámbito autonómico tras reconocer las dificultades de algunos ayuntamientos para organizar este tipo de festejo.

Por último, el procurador socialista ha concluido su intervención tras trasladar a los 'populares' que si lo que pretendían era crear un "problema" al PSOE de Castilla y León con esta iniciativa "han pinchado en hueso". "Si lo que ustedes pretenden es defender la tauromaquia, lo que tienen que hacer es dejar de manosearla y utilizarla para la bronca continua en la que han convertido a la política española en los últimos años", ha sentenciado.

Por su parte, el procurador de Vox Juan Antonio Palomo ha "afirmado" que "la tauromaquia es cultura" y ha pedido "responsabilidad a todos los políticos, independientemente de si apoyan o no esta fiesta nacional".

"Tenemos que ser conscientes de la importancia y del daño que pueden causar tanto los comentarios como las decisiones que se toman en un mundo, el taurino, del que viven literalmente muchas personas tanto directa como indirectamente, generando más empleos que la mayoría de los espectáculos que se desarrollan en nuestra nación", ha señalado Palomo.

Asimismo, el procurador de Vox ha asegurado que "la tauromaquia es mucho más extensa que un festejo taurino". "Sin festejos taurinos tampoco existiría ese maravilloso animal en casi el millar de ganaderías de toros bravos que hay en nuestra nación", ha relatado, informa Europa Press.

Palomo, tras recordar su pasado como profesional del mundo del toro, ha pedido ante el Hemiciclo que "no permitan este ataque al mundo taurino" y ha instado a "dar un paso al frente". "Aunque tengamos infinidad de temas donde estamos muy distanciados juntos, todos nosotros, los taurinos, pongamos en valor la realidad", ha defendido.

Por último, el procurador de Vox ha propuesto una enmienda a la propuesta del PP que finalmente ha sido admitida para que las Consejerías de Agricultura y Cultura colaboren en el desarrollo de un centro documental del toro de lidia con el fin de contribuir al reconocimiento de la tauromaquia en todas sus vertientes, desde sus orígenes hasta el siglo XVIII.

No obstante, el procurador Francisco Igea se ha abstenido en la votación de esta iniciativa 'popular' tras ironizar sobre el "empeño" del consejero de Cultura, Gonzalo Santonja, en defensa del sector taurino. "Cualquiera que repase la agenda del señor Santonja verá que no ha hecho otra cosa, se le puede decir cualquier cosa al señor Santonja, pero que no ha ido a novilladas.... hombre, eso no, eso no se le puede decir", ha zanjado.

Finalmente, el procurador de Unidas Podemos en las Cortes de Castilla y León Pablo Fernández se ha mostrado en contra de la iniciativa del PP y ha lamentado que la tauromaquia sea considerada "patrimonio cultural". "No es cultura, ni es arte, es simplemente deplorable, es auténticamente patético y deleznable", ha afirmado.

Fernández ha criticado que el Gobierno de Castilla y León, liderado por Alfonso Fernández Mañueco, esté "retrotrayendo al medievo" con sus políticas en torno a los toros, a las que se ha referido como "maltrato animal" y "tortura animal". "Fíjense estamos ante un gobierno que ha llegado a patrocinar talleres para que las niñas y los niños aprendan a fabricar banderillas para clavárselas a los animales", ha denunciado.

Por último, el procurador de Podemos ha aprovechado para apoyar la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que busca derogar la ley que considera la tauromaquia como patrimonio cultural. "Yo estoy convencido de que más pronto que tarde así va a ser porque la sociedad española evoluciona", ha concluido.