Tudanca renuncia a competir con Martínez Mínguez en primarias pero se aferra a los 100.000 euros de las Cortes

El secretario general del PSOECyL, Luis Tudanca, en la rueda de prensa para anunciar que no presentará su candidatura a la reelección.ICAL

Publicado por Ricardo García Soria Verificado por Creado: Actualizado:

Fin a la era Tudanca en el PSOE de Castilla y León. El que hasta ahora y durante los últimos diez años ha sido secretario general de la formación, Luis Tudanca, ha confirmado este martes que no concurrirá a las próximas primarias para enfrentarse a Carlos Martínez Mínguez. Así, el dirigente socialista renuncia a competir con el actual alcalde de Soria por la dirección del partido en la Comunidad, pero deja en el aire su futuro como portavoz del grupo Parlamentario en las Cortes, un cargo por el que percibe 100.000 euros anuales y que deja en manos de quien le suceda.

Durante la rueda de prensa de 47 minutos en la que Tudanca confirmó que no presentará candidatura para revalidar la Secretaría General del PSOECyL, fue preguntado acerca de su futuro en el Parlamento autonómico. Una decisión que, según dijo, tomará "de acuerdo con quien lidere el partido". "Lo que haré será ponerme a disposición de quien venga con todas las ganas y todas las fuerzas", aseguró, lo que supone que hasta entonces seguirá ejerciendo el cargo que reporta esos 100.000 euros anuales.

En su intervención, que también sirvió como balance de los 10 años en los que Tudanca ha estado al frente del PSOE de Castilla y León, aseguró que esta decisión la ha tomado para evitar la grieta que en los últimos meses se ha venido fraguando dentro de la formación. "No he dejado de pensar en esas viejas películas en las que se subían dos, uno a cada coche, y aceleraban uno contra otro y ganaba el que giraba el volante más tarde. Para mi ganaba el que evitaba el choque", reflexionó, comparándose con quien da un volantazo a tiempo para evitar males mayores. "Nadie me obliga hoy a irme. Ha llegado el momento de un nuevo proyecto", agregó.

"Nada ni nadie me iba a apartar de la senda de unir al partido", insistió Tudanca en su alocución inicial en la que repitió frases que ya utilizó cuando presentó su primera candidatura una década atrás. "Tanto entonces como ahora me sentía en la responsabilidad de contribuir a que el partido se uniera y con este paso contribuyo a que se una y se fortalezca", insistió.

En el mismo sentido, recordó cuando se enfrentó en sus primeras primarias a Julio Villarubia y que le valieron por primera vez acceder a la Secretaría General del PSOECyL. Primarias a las que, conviene recordar, llegó aupado desde la dirección del partido con Óscar López a la cabeza, sin que desde entonces Tudanca haya tenido que enfrentar procesos similares.

En alusión a aquella época, Tudanca recordó como el partido se encontraba atravesando un momento difícil, y a renglón seguido aseguró que fue "el único secretario provincial que no participó de aquella división". En este sentido, además, afirmó que siempre ha preferido quedarse fuera cuando se trata de cuestiones internas, lo cual es falso puesto que intentó desbancar al secretario general del PSOE de León, Javier Alfonso Cendón, de la mano del ahora procurador Diego Moreno.

En todo caso, Luis Tudanca otorgó a sus diez años al frente del PSOE en la Comunidad un "balance de éxito". En este sentido, puso en valor que con el al frente se ha conseguido un "partido autónomo, independiente, que se enfrentara a los más poderosos, que defendiera a los más débiles". "Que defendiera a Castilla y León con toda nuestra alma", remarcó.

No obstante, ese "balance de éxito" que defendió Tudanca no se ha traducido en los últimos diez años en un gobierno socialista en la Junta de Castilla y León y que, por otra parte, el secretario general autonómico también reconoció que ha sido su más firme objetivo. En la última década, el PSOE solo logró una victoria en las urnas y no la pudo rentabilizar por los pactos del resto de formaciones.

Por otra parte, Tudanca también defendió, sobre que Martínez Mínguez apunte ahora a la Secretaría General sin adversario, que "que no haya más de una candidatura no resta democracia al Partido Socialista". "Las primarias no están hechas para que nos peguemos siempre. No creo que los militantes tengan ninguna imposibilidad de seguir dirigiendo este partido", aseguró.

En cuanto a Martínez Mínguez, Tudanca confirmó que los contactos entre ambos se han sucedido con mucha frecuencia en las últimas semanas y meses. "Llevo hablando con Carlos prácticamente a diario durante las últimas semanas", aseguró, al tiempo que ensalzó al regidor soriano. "Saben de mi cariño y de mi respeto de Carlos. De Carlos solo han oído de mí buenas palabras. Si el es el secretario general va a tener todo mi apoyo y respaldo", garantizó Tudanca. De esta forma, el dirigente socialista también vino a manifestar que la no presentación de su candidatura ha sido un acuerdo o 'apaño' con Martínez Mínguez para que exista una candidatura única.

"En el modelo de partido hay una parte que espero que permanezca, que es que nos hablemos a las claras, con transparencia", consideró en la misma línea el todavía secretario general del PSOE de Castilla y León. "No hay ninguna otra federación en España que en un proceso de cierta ruptura, de cierta división, hayamos estados los responsables orgánicos y los dos posibles candidatos reunidos en las últimas semanas sin ninguna bronca, sin ningún ruido, sin casi ninguna filtración. Podemos tener discrepancias pero no somos enemigos", apuntó.

Dentro de este balance, Tudanca también recordó las elecciones autonómicas que el PSOE ganó pero sin poder gobernar. Así, reconoció que si se lleva alguna "espina clavada" es la de no haber podido gobernar. "Me hubiera gustado se presidente. Estuvimos tan cerca pero no fue posible por circunstancias. Por Rivera, por Igea, por la compra de votos de Mañueco", rememoró en este punto, aunque rechazó perderse ahora "en la melancolía y en los lamentos".

También tuvo tiempo para mencionar al actual presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, de quien dijo que no sabe si con su marcha "estará contento o triste". "Me da igual", zanjó Tudanca, "les damos -al PP- una lección". "El PSOE va a salir más fuerte y eso es una mala noticia para Mañueco y para el PP", aseveró.

A lo largo de su intervención, Luis Tudanca también quiso agradecer a los militantes del partido "su afecto, cariño, respecto, apoyo y trabajo", los cuales aseguró haber sentido y sentir todavía hoy. Además, para aquellos que en los últimos días le pedían que no abandonara el cargo, envió un mensaje para pedirles el mismo respaldo hacia su sucesor.

Asimismo, también confirmó que había sido tres días atrás cuando comunicó a Pedro Sánchez su decisión. Un Sánchez con el que, además, dijo haber "compartido la lucha por construir un partido más democrático, de los militantes, ganador, que no se rompiera, y proyecto político". "He sentido siempre su apoyo y él tendrá el mío. Mis adversarios están fuera del partido", apostilló. Finalmente, al término de la rueda de prensa, Tudanca cogió su iPhone y la finalizó sin despedirse.