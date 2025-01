Martínez Mínguez anunciará este miércoles su candidatura a liderar el PSOE de Castilla y León

Publicado por Félix Villalba / Felipe Ramos Soria Verificado por Creado: Actualizado:

Cambio de liderazgo en el PSOE de Castilla y León. El alcalde de Soria, Carlos Martínez Mínguez, anunciará su candidatura para ser secretario general del PSOE en Castilla y León este miércoles, según fuentes del partido en Soria. El regidor soriano, tras el anuncio de retirada del todavía líder de los socialistas castellanos y leoneses, Luis Tudanca, ve cumplidas sus premisas para optar a dirigir a los socialistas castellanos y leoneses, que no haya un enfrentamiento interno en el partido y que haya una candidatura de consenso, la suya, que es la que respalda Ferraz y los secretarios provinciales del PSOE de manera mayoritaria.

Tal y como expresaba en varias ocasiones Martínez Mínguez, la principal premisa antes de cualquier anuncio era escuchar primero a Luis Tudanca y este ya ha hecho pública este martes su intención de no continuar y de no enfrentarse en primarias contra el regidor soriano.

La candidatura de Mínguez se oficializará este miércoles, último día para presentar las precandidaturas, de acuerdo con el calendario del congreso del PSOE de Castilla y León, y el primer edil de Soria será el nuevo secretario general de los socialistas castellanos y leoneses sin necesidad de presentar avales ni de primarias, siempre que nadie más se presente. Algo que cualquier militante puede hacer hasta este miércoles día 8.

En cualquier caso, el alcalde de Soria ya manifestaba no tener miedo a las primarias, en lo que en su día era un aviso para el secretario actual, Luis Tudanca, cuando éste parecía estar todavía pensando sus opciones, que hasta este lunes día 6 no descartaba, revelando a su entorno de confianza su intención de no continuar, lo que oficializó esta misma mañana de martes en su comparecencia ante los medios en la sede autonómica del partido en Valladolid.

Tudanca se rinde y rechaza medirse contra Mínguez en primarias, en una decisión que llega después de meses sin aclarar su posición en el proceso congresual y tras la reunión telemática de este sábado día 5, convocada por Carlos Martínez con los secretarios provinciales y en la que también participaba Tudanca. En ella, Luis Tudanca podía comprobar como no contaba con el apoyo de los barones provinciales. Algo que, por otra parte, ya había podido constatar con esas asambleas con la militancia de las que al final sólo llevaba a cabo dos, en la agrupación del PSOE de la capital leonesa y en la de Burgos.

La presentación de la candidatura del alcalde de Soria, que salvo sorpresa mayúscula será refrendada como la única y por tanto nombrado ya secretario general como sucedía con el ministro de Transformación Digital y Función Pública, Óscar López, en Madrid, abre una nueva era en el PSOE de Castilla y León tras más de diez años de oposición con Tudanca al frente.