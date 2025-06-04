El TSJCyL anula la Zona de Bajas Emisiones de Ávila que iba a comenzar en julio

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Ávila Creado: Actualizado:

El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) ha anulado la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) que el Ayuntamiento de Ávila aprobó el 31 de mayo de 2024, de manera que el gobierno municipal deberá volver a aprobar la ordenanza reguladora.

El fallo del TSJCyL "descarta la arbitrariedad o desviación de poder por parte del Consistorio, valida la justificación y el impacto económico y normativo de la misma" pero encuentra, en la línea de sentencias anteriores, un "defecto de procedimiento formal que obliga a reiniciar el proceso de aprobación".

Así lo ha anunciado este miércoles el Ayuntamiento en un comunicado recogido por Europa Press, en el que se explica que la sentencia señala que el procedimiento debería haber incluido la aprobación de la ordenanza una vez aprobado el Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS) y no al contrario.

Es decir, que el Consistorio tendría que aprobar en primer lugar el PMUS y, seguidamente, la ordenanza de aplicación de la ZBE. En la sentencia, señala el Ayuntamiento, se contempla la obligatoriedad que tienen ayuntamientos como el de Ávila de cumplir la normativa de creación de Zonas de Bajas Emisiones, a la vez que la tienen de establecer la fórmula para gestionarlas.

En este sentido, esta fórmula podría ser "una ordenanza". Igualmente, el documento indica que la determinación de la ZBE debe incluirse en el PMUS.

A este respecto, la sentencia "desestima las alegaciones presentadas por un grupo de particulares en cuanto a la ZBE de la ciudad en sí", afirma el Ayuntamiento de Ávila, y estima la necesidad de la existencia previa del PMUS y que en él se incluya la ordenanza de la ZBE y no al revés, como se hizo inicialmente.