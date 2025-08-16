Una alerta a móviles advierte del riesgo de incendio y pide abandonar las actividades recreativas en Picos de Europa

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Creado: Actualizado:

Si en los planes para el puente de agosto estaba visitar los Picos de Europa, es mejor desistir. El elevado riesgo de incendio ha motivado que tres Comunidades se coordinen para enviar mensajes de alerta pidiendo que no se acuda para actividades recreativas.

Vecinos de zonas de montaña de la provincia de León recibieron en la mañana de este sábado una alerta enviada a teléfonos móviles sobre el riesgo de incendios en Castilla y León, en la que se solicitaba a los ciudadanos que abandonasen toda actividad recreativa en las proximidades de los Picos de Europa. El texto, que estuvo acompañado de un pitido intermitente, pedía también extremar las precauciones.

Se trata de una acción coordinada por la Junta de Castilla y León de envío masivo de mensajes a la población de esta Comunidad y de las regiones vecinas de Asturias y Cantabria a través de la herramienta ES-Alert para la prevención de la ciudadanía en zonas afectadas por incendios, con el fin de que se adopten medidas de seguridad.

Así, y tal y como informó la Junta a Ical, este sábado y tras la correspondiente valoración técnica desde el Centro Coordinador de Protección Civil y la Agencia de Protección Civil y Emergencias de Castilla y León, en coordinación con las comunidades autónomas de Asturias y Cantabria, se procedió al envío conjunto de un aviso por móvil a la población de los municipios que comparten el Parque Regional de Picos de Europa.

En dicha comunicación se transmitió a la población el cese de cualquier actividad en el medio natural, evitando el tránsito en todo el área del Parque Regional de Picos de Europa. Esta acción se ha coordinado desde el Centro Coordinador de Protección Civil de la Junta de Castilla y León con Protección Civil de los Gobiernos de Cantabria y Asturias, ya que el espacio natural abarca a las tres comunidades autónomas.

Ayer también se emitieron varios avisos específicos. En primer lugar, se prohibió el baño y las actividades acuáticas en el embalse de Riaño, dado que los medios de extinción estaban realizando recargas de agua en la zona.

Asimismo, se difundió una segunda notificación en la que se instaba a la población a cesar cualquier actividad en el monte y evitar el tránsito por caminos y senderos, con el fin de garantizar la seguridad de las personas y facilitar las labores de extinción. Estas medidas se aplicaron en los municipios de Boca de Huérgano, Riaño, Burón, Acebedo, Posada de Valdeón y Oseja de Sajambre, en la provincia de León.

La Junta de Castilla y León recuerda la importancia de extremar la precaución, cumplir todas las indicaciones emitidas y colaborar con las autoridades.