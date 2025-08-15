La BRIF de Lubia lucha contra los incendios forestales en el infierno de Galicia
El jueves trabajó para salvar una aldea en el fuego de A Granxa-Oimbra y este viernes se ha movilizado a A Esculqueira-A Mezquita
La BRIF de Lubia sigue luchando contra los graves incendios forestales. En las últimas horas ha estado destinada a varios fuegos en Orense / Ourense tras haber pasado en los últimos días con distintos turnos de bomberos forestales por Guadalajara, León o Palencia en labores de extinción y control.
Según apunta la BRIF de Lubia a través de sus redes sociales, este jueves "nos han activado para reforzar Galicia, tras un viaje largo en parte en helicóptero y en parte en coches por problemas técnicos, hemos llegado por la tarde a la zona de Verín, Ourense, para trabajar en el incendio forestal A Granxa-Oímbra".
Posteriormente "se nos ha ubicado en el sector norte para proteger la aldea de Pena Verde (parroquia Rebordondo, municipio Cualedro), usando fuego técnico desde la OU-1018 apoyados por una autobomba del 112 de Galicia y un tractor con cuba de agua".
Castilla y León
La asociación ATBRIF señalaba que este viernes "el turno RD de la BRIF de Lubia se halla trabajando en el incendio forestal A Esculqueira-A Mezquita".
Cabe recordar que las Brigadas de Refuerzo en Incendios Forestales (BRIF) son de corte estatal y por tanto sus medios (helicópteros y terrestres) y los propios bomberos forestales pueden ser movilizados a petición a cualquier punto de España.
Por otro lado, los incendios forestales activos en Castilla y León han aumentado y la situación es muy grave. La actual ola suma dos fallecidos, cuatro heridos críticos en el Hospital Universitario Río Hortega de Valladolid (varones de 36, 64 y 80 años, una mujer de 56 años), un herido grave en el mismo centro (mujer de 77 años) y un hospitalizado en Getafe grave con evolución favorable.
Además, a las 16.00 horas de este viernes han resultado heridas cuatro personas de la Unidad Militar de Emergencias (UME), en el incendio de Yeres (León), tres por quemaduras y uno por luxación de hombro. Han sido trasladados al hospital de Ponferrada.