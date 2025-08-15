La BRIF de Lubia lucha contra los incendios forestales en el infierno de Galicia

Publicado por Antonio Carrillo Soria Creado: Actualizado:

La BRIF de Lubia sigue luchando contra los graves incendios forestales. En las últimas horas ha estado destinada a varios fuegos en Orense / Ourense tras haber pasado en los últimos días con distintos turnos de bomberos forestales por Guadalajara, León o Palencia en labores de extinción y control.

Según apunta la BRIF de Lubia a través de sus redes sociales, este jueves "nos han activado para reforzar Galicia, tras un viaje largo en parte en helicóptero y en parte en coches por problemas técnicos, hemos llegado por la tarde a la zona de Verín, Ourense, para trabajar en el incendio forestal A Granxa-Oímbra".

Incendio forestal en Galicia.BRIF DE LUBIA

Posteriormente "se nos ha ubicado en el sector norte para proteger la aldea de Pena Verde (parroquia Rebordondo, municipio Cualedro), usando fuego técnico desde la OU-1018 apoyados por una autobomba del 112 de Galicia y un tractor con cuba de agua".

La asociación ATBRIF señalaba que este viernes "el turno RD de la BRIF de Lubia se halla trabajando en el incendio forestal A Esculqueira-A Mezquita".

Cabe recordar que las Brigadas de Refuerzo en Incendios Forestales (BRIF) son de corte estatal y por tanto sus medios (helicópteros y terrestres) y los propios bomberos forestales pueden ser movilizados a petición a cualquier punto de España.

Por otro lado, los incendios forestales activos en Castilla y León han aumentado y la situación es muy grave. La actual ola suma dos fallecidos, cuatro heridos críticos en el Hospital Universitario Río Hortega de Valladolid (varones de 36, 64 y 80 años, una mujer de 56 años), un herido grave en el mismo centro (mujer de 77 años) y un hospitalizado en Getafe grave con evolución favorable.

Además, a las 16.00 horas de este viernes han resultado heridas cuatro personas de la Unidad Militar de Emergencias (UME), en el incendio de Yeres (León), tres por quemaduras y uno por luxación de hombro. Han sido trasladados al hospital de Ponferrada.