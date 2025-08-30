Sanidad refuerza la detección precoz de enfermedades congénitas del recién nacido

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

La Consejería de Sanidad fortalece el Programa de Cribado Neonatal de Enfermedades Congénitas con la incorporación de cinco nuevas patologías, que se suman a las 15 ya existentes, y que se enmarcan en el “compromiso” de la Junta con la detección precoz de enfermedades raras y la mejora continua de los programas preventivos de salud pública dirigidos a la población infantil..

Así, las cinco nuevas enfermedades que se incorporan son Aciduria 3-hidroxi-3-metilglutárica; Atrofia Muscular Espinal (AME); Inmunodeficiencia combinada grave (IDCG); Deficiencia de acil-CoA deshidrogenasa de cadena muy larga y Deficiencia Primaria de Carnitina (CUD).

La Comunidad dispone, desde el año 1990, de un programa poblacional de cribado neonatal que ha evolucionado adaptándose a las necesidades de salud pública y garantizando una atención equitativa. En los últimos años el listado de enfermedades incluidas en el Programa de Cribado Neonatal de Castilla y León prácticamente se ha duplicado, pasando de 12 patologías en 2022 a las 20 que se detectarán a partir del 1 de septiembre.

De esta manera, las enfermedades incluidas en el programa, que forman parte de la cartera básica de servicios asistenciales en Castilla y León y consideradas raras según los criterios de la Unión Europea, son las siguientes: Hipotiroidismo congénito; Fenilcetonuria; Fibrosis quística; Hiperplasia suprarrenal congénita; Anemia falciforme; Acidemia glutárica tipo I; Deficiencia de acil-CoA deshidrogenasa de cadena media (MCAD); Deficiencia de 3-hidroxiacil-CoA deshidrogenasa de cadena larga (LCHAD); Déficit de biotinidasa; Enfermedad de la orina con olor de jarabe de arce (MSUD); Homocistinuria; Acidemia isovalérica (IVA); Tirosinemia; Acidemia Metilmalónica; Acidemia Propiónica; Aciduria 3-hidroxi-3-metilglutárica; Atrofia Muscular Espinal (AME); Inmunodeficiencia combinada grave (IDCG); Deficiencia de Acil-CoA deshidrogenasa de cadena muy larga y Deficiencia Primaria de Carnitina (CUD).

El cribado neonatal es una herramienta fundamental para identificar enfermedades congénitas antes de que aparezcan síntomas. La detección en los primeros días de vida posibilita mejorar su pronóstico, evita la mortalidad prematura y previene las discapacidades físicas y psíquicas asociadas para aumentar la calidad de vida de estas personas, informa Ical.

A lo largo del año 2024, en el laboratorio de Cribado Neonatal del Centro de Hemoterapia de Castilla y León se han analizado 14.869 muestras que incluyen las primeras muestras que se toman a las 48-72 horas de vida y las nuevas que se solicitan por resultados dudosos, neonatos con bajo peso o muestras insuficientes para el análisis. De ellas, se han detectado precozmente 177 casos sospechosos (incluyendo portadores), 90 casos de anemia falciforme, 33 de fibrosis quística, 14 de hipotiroidismo congénito y 10 de hiperplasia suprarrenal.