Las multas DGT en Castilla y León suben un 9,44%, la mayoría por exceso de velocidad ante radares fijos

Las multas de tráfico aumentaron sensiblemente en Castilla y León en el último año. Al menos, así lo hicieron las denuncias de la Dirección General de Tráfico (DGT), que rebasaron las 570.000 'recetas' con más de nueve puntos de aumento respecto al ejercicio precedente. La principal fuente curiosamente está señalizada.

Durante el pasado año año la DGT formuló en las carreteras de Castilla y León un total de 572.830 denuncias, de las que casi tres de cada cuatro (413.272) fueron por exceso de velocidad. Los radares fijos ‘cazaron’ a 282.465 conductores, lo que supone un incremento del 25,8% con respecto a 2023, mientras que los móviles de las patrullas de la Guardia Civil multaron a 130.807 conductores, según un reciente informe elaborado por la organización de defensa de los conductores Automovilistas Europeos Asociados (AEA).

El total de las denuncias subieron en la Comunidad un 9,44%, mientras que en el conjunto de España, donde se contabilizaron 5.413.507 denuncias, la subida fue del 5,14%, informa Ical.

Aunque a mucha distancia, tras el exceso de velocidad, la infracción más común tiene que ver con la ITV, bien por circular por no haberla pasado, o bien por hacerlo tras ser la misma desfavorable. En Castilla y León se contabilizaron 44.443 multas, lo que representa el 7,75% del total y un 8,24% menos que en 2023.

Después aparece las infracciones por conducir sin el seguro obligatorio (10.956); por no utilizar el el cinturón de seguridad (9.798); por circular sin carnet o por hacerlo después de haberlo perdido (8.946); por utilizar el móvil al volante (7.437), que sube un 9,9%.

Drogas y alcohol

Por su parte, las infracciones por tasas positivas de alcohol al volantes se mantienen estables, con 5.386 denuncias, un 0,09% más, mientras que las multas por presencia de drogas suben un 18,10%, hasta las 6.936, como fruto del mayor número de controles que realizan los agentes. A nivel nacional el incremento por consumo de drogas es del 5,52%, pasando de 54.596 denuncias en 2023 a 57.610 en 2024, mientras que las multas por alcohol bajan un 5,83%.

Como dato positivo, AEA destaca en su informe la reducción en un 22,5% de las denuncias por no hacer uso del casco (351 denuncias frente a las 453 formuladas en 2023), así como las formuladas por rebasar un semáforo en rojo, que bajaron hasta las 752 (-62%).

Por Comunidades

Por comunidades autónomas, el informe de AEA señala que han aumentado las denuncias respecto al año 2023 en las comunidades autónomas de La Rioja (64,4%); Aragón (26%); Melilla (12,9%); Andalucía (12,8%); Navarra (11,7%); Castilla-La Mancha (9,6%); Castilla y León (9,4%); Madrid (8,8%); Canarias (8,1%) y Murcia (4,4%).

En el caso de Madrid, el incremento de denuncias se produjo por la intensísima actividad sancionadora llevada a cabo por un radar, el situado en el kilómetro 20,2 de la M-40, que él solo formuló 74.873 denuncias de las 657.070 que se registraron en todas las carreteras de la Comunidad.

Por el contrario, se redujeron en Cantabria (-36,1%), Asturias (-14,6%); Extremadura (-9,6%); Galicia (-9,5%); Comunidad Valenciana (-5,1%); Baleares (-2,4%); y Ceuta (-2,3%).

No obstante, fue en Andalucía donde más denuncias se formulado en términos absolutos (1.425.521 denuncias), si bien en la Comunidad de Madrid es donde se detectó el mayor número de infracciones en función de la extensión de su red de carreteras (202 denuncias por kilómetro), siendo Extremadura, por el contrario donde se han contabilizado menos denuncias por kilómetro de carretera (15 denuncias/km).

La Rioja lideró el ranking de denuncias en función de su parque de vehículos (0,37denuncias por vehículo), seguida por Castilla y León (0,29), Navarra (0,28) y Castilla-La Mancha (0,26). Por el contrario, en Ceuta y Melilla se contabilizaron menos denuncias, tanto en números absolutos (9.214 denuncias), como en función del parque de vehículos (0,07 denuncias por vehículo).