La Aemet despeja las dudas pero no el cielo: las nubes complicarán ver el eclipse de la Luna de Sangre
Avisa de un cielo cubierto de forma prácticamente generalizada para este domingo a las horas en las que se prevé la salida del satélite marcada por este fenómeno
Salir, saldrá. Pero seguramente no se pueda ver en la mayor parte de España. La Luna de Sangre o Luna de la Cosecha, un eclipse total que da un tono rojizo al satélite en el momento de su salida, estará marcada este domingo por la nubosidad y la Aemet avisa de que posiblemente este año no se pueda disfrutar.
La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha alertado sobre la nubosidad generalizada que previsiblemente dificultará la visualización del eclipse lunar total de este domingo 7 de septiembre, donde la luna se teñirá de rojo durante unos minutos en el fenómeno conocido popularmente como Luna de Sangre.
Provincia
Una empresa neerlandesa instalará una carpa de observación en Cabrejas para traer 50 astroturistas al eclipse de 2026
Heraldo-Diario de Soria
"Las nubes dificultarán una visualización óptima en la mayor parte del país", han informado la institución meteorológica mediante una publicación en la red social X, informa Europa Press.
El eclipse se desarrollará entre las 18.27 y las 21.56 horas (peninsular), con su punto álgido a las 20.11 horas, aunque no se verá de la misma manera en todo el territorio.
En la mayor parte de la península, Baleares, Ceuta y Melilla la luna saldrá ya totalmente eclipsada, por lo que se apreciará el final de la fase total. Sin embargo, en el oeste de Galicia y en las Islas Canarias la fase total habrá terminado en el momento de la salida de la luna, por lo que solo se verá el final de la fase parcial.