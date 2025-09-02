Ni el eclipse de sol ni la lluvia de estrellas, así se podrá ver la Luna de Sangre como gran evento astronómico de septiembre

Publicado por Antonio Carrillo Soria Creado: Actualizado:

Soria es un punto destacado de observación astronómica, con certificaciones como destino turístico Starlight que reconocen la limpieza de sus cielos. De hecho, el gran eclipse solar del 12 de agosto de 2026 ya tiene cientos de reservas de turistas nacionales e internacionales y las lluvias de estrellas son un atractivo recurrente. No obstante, el próximo evento astronómico espectacular llega a principios de este septiembre: la Luna de Sangre.

Tendrá lugar este domingo 7 de septiembre a partir de las 20.08 horas y teñirá de rojo el satélite natural por un eclipse total visible desde la salida de la Luna y durante unos minutos. En años anteriores tanto el tamaño que alcanza como su tono rojo han dejado imágenes espectaculares a simple vista.

No obstante, en este 2025 se plantea un 'problema' a la hora de disfrutarla desde la provincia de Soria. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé un domingo "muy nuboso" en toda la provincia. Aunque la previsión es variable a varios días vista, habrá que confiar en que se abra algún claro o en que entre las nubes se pueda disfrutar del tono rojo, lo cual podría dejar estampas aún más llamativas.

La Luna de Sangre se conoce también como Luna de la Cosecha en determinadas culturas por marcar el punto final a las labores del campo en determinados cultivos, dejando además una noche en la que se podían prolongar los trabajos por la fuerza de la luz reflejada. En esta ocasión, con el cereal ya a buen recaudo, tocará simplemente disfrutarla... si el tiempo lo permite.