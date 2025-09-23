El rector de la UVa urge una financiación "suficiente" de la Junta: "Si queremos captar el mejor talento, no podemos ofrecer retribuciones exiguas"

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Creado: Actualizado:

El rector de la Universidad de Valladolid (UVa), Antonio Largo, aprovechó este martes el acto de apertura del curso académico 2025-2026 para reclamar a la Junta de Castilla y León una financiación “adecuada” para reforzar, tanto cuantitativa como cualitativamente, las plantillas y mejorar las condiciones retributivas de su personal, tanto del técnico de gestión y administración de servicios como del personal docente investigador (PDI).

“Necesitamos urgentemente disponer de una financiación suficiente, no solo para poder continuar fortaleciendo y renovando las plantillas con la incorporación de nuevas personas sino también para poder ofrecer una retribución digna a todas ellas. Si queremos captar el mejor talento, no podemos ofrecer retribuciones exiguas”, aseguró. Tampoco se olvidó de la necesidad de “avanzar” en las infraestructuras y en “todo” lo que pueda facilitar la vida a la comunidad universitaria, informa Ical.

Antes de que partiera la comitiva académica desde el Palacio de Santa Cruz al Paraninfo de la Universidad, donde tuvo lugar el acto, Largo no cuantificó la dotación económica. “Es muy precipitado ahora. Tenemos las cifras en mente pero no quiero anticipar nada porque tenemos que negociar con la Consejería de Educación. Hay que ver la disponibilidad que vamos a tener e ir estableciendo prioridades”, apuntó.

A su juicio, ha llegado el momento de sentarse y negociar un plan de financiación “adecuado” de las plantillas de la UVa. “Hay que posibilitar tener profesorado y personal cualificado y motivado para continuar dando el mejor servicio a la sociedad”, sentenció.

En todo caso, el rector subrayó que “lo importante” es la existencia de voluntad para “avanzar” en el capítulo 1 de personal para dar el “mejor servicio posible”, que pasa por tener unas plantillas “fuertes” y “cualificadas”, atraer el mejor talento y, por lo tanto, ser competitivos.

“Estoy convencido que la Consejería tendrá la sensibilidad para saber entender nuestras reivindicaciones y la visión estratégica para atenderlas y dar respuesta a la comunidad universitaria. Estamos ante un escenario que exige, más que nunca, un compromiso claro con la universidad pública”, añadió ante la mirada de la consejera de Educación, Rocío Lucas.

Y es que alertó que no se puede seguir “indefinidamente” con unos complementos autonómicos “desfasados”, unos convenios colectivos que no se adaptan a la realidad actual ni que el profesorado y el personal técnico se sienta “infravalorado” al percibir unas retribuciones inferiores que en la mayoría de las comunidades.

Inconvenientes de la LOSU

En su discurso, habló de las “dificultades” e “inconvenientes” que plantea la Ley Orgánica del Sistema Universitario, que tras dos años y medio de vigencia, aún crea “más problemas que soluciones”. Eso sí, reconoció, según Ical, que hay un aspecto positivo como la dotación de plazas de ayudante doctor que “mitigan parcialmente” las carencias estructurales generadas por la LOSU.

En todo caso, apuntó que la financiación que debe acompañarlas no ha llegado aún. “Llegará cuando llegue pero, ahora, esos contratos los sufragamos nosotros”, precisó, sin olvidar que las plazas fijadas para la UVa son “claramente insuficientes”.

Pese a ello, aseguró que la institución ha dado “todos” los pasos necesarios para adaptarse al nuevo marco normativo. Puso el ejemplo de la limitación de la dedicación a 240 horas anuales de los profesores asociados y los docentes funcionarios aunque habrá que esperar a febrero próximo para que esa reducción a 180 horas llegue a los ayudantes pre-LOSU. “Nos hubiera gustado materializarlo antes pero los recursos económicos no dan para todo, ya que esta medida no cuenta con el apoyo financiero del Ministerio”, confesó.

En este sentido, el rector valoró los esfuerzos para reducir, de forma notable, la temporalidad de los empleados de la UVa en los últimos años, que ha pasado del 39% al 19%.

5.000 alumnos nuevos

Antonio Largo reconoció que el curso ya comenzado arranca con “mucha ilusión”, con más de 5.000 alumnos de nuevo ingreso, que permite que la cifra total de estudiantes alcance los 19.700. “Son datos que no veíamos desde hace mucho tiempo en la Universidad, lo que nos reafirma que estamos en la senda correcta y, por lo tanto, comprometidos en la confianza que los estudiantes y sus familias han depositado en nosotros. Se la tenemos que devolver con trabajo y esfuerzo a lo largo del curso”, añadió.

No en vano, aseguró que una de las prioridades del equipo rectoral, junto a la gestión económica “eficaz y responsable”, la mejora de las infraestructuras, promover la transferencia de conocimiento y fortalecer los distintos campus, es situar a las personas en el centro. “La Universidad debe cumplir su función social lo mejor posible pero sin olvidar que es una institución que nace por y para las personas, sobre todo el colectivo de estudiantes”, matizó.

Nuevos grados

El rector de la UVa también mencionó otros retos como la puesta en marcha de los nuevos grados, previstos para el curso próximo, con la incorporación del Grado de Biotecnología y el de Farmacia.

En el caso de Biotecnología, ya está con información "plenamente" favorable aunque no empezará este año al estar en obras el centro donde se impartirá. Por lo tanto, arrancará en septiembre de 2026 en Palencia, con la oferta de 45 plazas de nuevo ingreso, que, previsiblemente, tendrá una gran demanda y contará con una nota de corte "muy alto". Antonio Largo ya dijo hace unas semanas que son estudios con una alta componente científica tecnológica y muy demandados en el mercado laboral.

En cuanto a Farmacia, la UVa ya cuenta con la autorización de la presentación del título por parte de la Junta y se ultima la finalización de la memoria técnica para su entrega a la Agencia para la Calidad del Sistema Universitario de Castilla y León (ACSUCyL), que previsiblemente será a finales de septiembre. El grado estará coordinado por la Facultad de Medicina, en colaboración con Ciencias, y se impartirá en la Facultad de Medicina. Es por ello que será necesario acondicionar nuevos espacios y laboratorio.

De esta manera, el rector subrayó el trabajo “intenso” para ampliar la oferta académica de la UVa, tras implantar en los últimos cursos las titulaciones de grado de Ingeniería Biomédica, Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, Biomedicina y Terapias Avanzadas, Criminología, Ingeniería Energética, Ciencias Gastronómicas, Relaciones Internacionales y Comunicación Digital.

En este apartado y ante la presencia de los rectores de las universidades de León (ULE), Nuria González; Burgos (UBU), José Miguel García; Universidad Europea Miguel de Cervantes (UEMC), David García, e Isabel I de Castilla, Alberto Gómez Barahona, agradeció la “visión estratégica” de la Consejería de Educación para permitir a las universidades de Castilla y León avanzar en la mejora de su oferta académica. En el caso de la UVa, recordó que en los últimos siete años ha incrementado un 21% el número de estudiantes de nuevo ingreso y un 8,5% la cifra total de alumnado.