Mañueco destaca el sector del vino como "motor de oportunidades" y "fijación de población" en Castilla y León

Archivo - El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, en una imagen de archivo.Photogenic/Claudia Alba - Europa Press - Archivo

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Valladolid Creado: Actualizado:

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha participado en Valbuena de Duero, en la provincia de Valladolid, en el acto de celebración del 30 aniversario de la Bodega Emina, donde ha subrayado el papel del sector vitivinícola como "motor de oportunidades y de empleo", "especialmente en el medio rural", donde ayuda a la "fijación de población".

Fernández Mañueco ha destacado que la Junta ha aportado más de 70 millones de euros en ayudas a 175 proyectos de inversión y modernización de bodegas en esta legislatura, a lo que se suman más de 32 millones de euros destinados a la promoción internacional del vino, que han permitido financiar más de 450 programas en terceros países para abrir mercados, informa Europa Press.

Además, la Junta ha duplicado la dotación global de las ayudas para inversiones en bodega, materializada ya en la convocatoria resuelta el pasado mes de julio, todo ello para respaldar a un sector vitivinícola con más de 750 bodegas, resulta estratégico la Comunidad y para el enoturismo, y que genera más de mil millones de euros de facturación y 33.000 puestos de trabajo directos e indirectos. Además, sus exportaciones han aumentado más del 38% desde 2020.

En este contexto, el presidente de la Junta ha aseverado que el sector del vino ayuda a promover la "riqueza y el empleo" en unos tiempos en los que es necesario "generar estabilidad", por lo que ha garantizado el apoyo de la Junta "en el futuro".

Finalmente, ha destacado la trayectoria de la Bodega Emina, que comenzó en el año 1995, y de la familia Moro como ejemplo del "compromiso con el territorio, y la generación de riqueza y empleo". Además, ha valorado la "excelencia y la calidad" con la que esta compañía elabora sus vinos, así como su apuesta por la innovación, la internacionalización y la sostenibilidad.