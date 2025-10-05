La Junta abona más de 7 millones en ayudas a 185 agricultores y ganaderos

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

La Junta de Castilla y León ha abonado durante esta semana más de 7 millones de euros a 185 agricultores y ganaderos de la Comunidad en concepto de ayudas a la incorporación de jóvenes y planes de mejora.

Con estas ayudas, el Ejecutivo autonómico busca impulsar el relevo generacional en el ámbito agrario, la creación de empleo y el desarrollo de las zonas rurales de la Comunidad, así como la mejora de las instalaciones para hacerlas más eficientes, competitivas y rentables, según ha informado en un comunicado a Europa Press.

En concreto, algo más de 3 millones de euros corresponden al anticipo recibido por 78 jóvenes beneficiarios de la convocatoria de incorporación resuelta a finales de 2024, mientras que durante el mes de septiembre la Junta ha ingresado otros 2 millones a 81 jóvenes en concepto de pago final correspondiente a convocatorias anteriores, informa Europa Press.

Además de los pagos a jóvenes, se han realizado los correspondientes a la modernización de explotaciones, que ascienden a cerca de 2 millones de euros y atienden a 26 beneficiarios. Por otro lado, más de 600.000 euros se han destinado a apoyar inversiones en regadíos, casi un millón a la digitalización y 374.000 a la eficiencia energética.

Asimismo, el 55% de estas ayudas se han destinado a explotaciones agrícolas, el 38 por ciento a ganaderas (19 por ciento bovino de carne, 11 por ciento ovino-caprino y 3 por ciento bovino de leche) y el 7 por ciento restante ha ido destinado a mixtas de cultivos y ganado.