CyL Digital acerca la tecnología a familias y emprendedores con 316 cursos gratuitos en octubre

La Junta de Castilla y León ofrece en octubre 316 actividades formativas gratuitas para ciudadanos de todas las edades y perfiles, con el objetivo de reducir la brecha digital y garantizar el acceso equitativo a las competencias tecnológicas.

La programación incluye actividades dirigidas a personas mayores que desean aprender a manejar su teléfono móvil con confianza, a autónomos y emprendedores en busca de herramientas digitales para su actividad profesional y a desempleados y familias interesadas en reforzar sus competencias tecnológicas, según ha informado la Junta.

A su vez, continúa operativo el servicio TuCertiCyL, que permite acreditar de forma oficial habilidades digitales con un total de 25 pruebas de certificación previstas para el mes de octubre, de las cuales trece corresponden al nivel básico y doce al nivel intermedio, válidas tanto para el acceso al mercado laboral como para el desarrollo personal.

El programa incluye cinco aulas móviles y los talleres 'Demo Days' que presentan nuevas temáticas, como ciberseguridad para pymes, inteligencia artificial aplicada y trabajo colaborativo online, con sesiones prácticas de dos horas que permiten adquirir competencias útiles de manera rápida y directa.

Asimismo, el 50% de los cursos se desarrollarán en el medio rural, gracias a la red de 335 Centros Rurales Asociados, mientras que el resto de las acciones se impartirán en los Espacios CyL Digital de las capitales de provincia, recoge Europa Press.

Además, la formación online complementa esta oferta con 35 cursos a través de www.cyldigital.es , y se adapta a las necesidades y horarios de cada persona.