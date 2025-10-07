Convocadas ayudas para el servicio de asesoramiento a explotaciones agrarias y forestales para 2027

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

La Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural ha convocado las ayudas por la prestación del servicio de asesoramiento a las explotaciones agrarias y forestales para el año 2027 en el marco del Plan Estratégico de la Política Agrícola Común de España para el periodo 2023-2027, cofinanciadas por el FEADER.

Según consta en el extracto de la Orden publicado este martes en el BOCyL y consultado por Europa Press, el crédito asignado a estas ayudas asciende a 2,23 millones de euros y el plazo de presentación de solicitudes para la selección de entidades será de 20 días a contar desde mañana, miércoles 8 de octubre.

Por su parte, el plazo de presentación de solicitudes para la selección de usuarios comenzará con el plazo de presentación de la Solicitud Única de ayudas PAC 2026.

Podrán ser beneficiarios de estas ayudas los prestadores de los servicios de asesoramiento a las explotaciones agrarias que cumplan diversos requisitos como ser entidades, organizaciones o personas jurídicas, con o sin ánimo de lucro, directamente relacionadas con los sectores agrario, forestal, agroalimentario y/o con el medio rural.

También podrán acceder a la condición de beneficiario las agrupaciones de personas físicas o jurídicas, en los términos establecidos en el artículo 11 de la Ley General de Subvenciones, informa Ical.

En el caso de las entidades u organizaciones indicadas deberán estar constituidas como mínimo dos años antes de la fecha de publicación de la Orden de convocatoria de las ayudas y en caso de una agrupación de personas físicas o jurídicas deberán cumplir esta condición los miembros que la integran.

El último requisito es incluir el asesoramiento entre los fines estatutarios.