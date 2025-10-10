Castilla y León aprobará "en próximas semanas" la figura del bombero forestal y el nuevo grupo de Agentes Medioambientales

Archivo - Bomberos trabajan en el incendio de Fasgar, a 28 de agosto de 2025, en Tremor de Arriba.Fernando Otero - Europa Press - Archivo

Cambios de mucho calado en el operativo de lucha contra incendios forestales de Castilla y León. Se crea la categoría de bombero forestal con reconocimiento de los riesgos; los contratos fijos discontinuos pasarán a ser para todo el año; los Agentes Medioambientales contarán con un nuevo grupo profesional; los celadores irán pasando a formar parte del funcionariado; y se espera que entre 2026 y 2028 el grueso del operativo sea prestado por trabajadores públicos salvo casos excepcionales como los de los pilotos.

La Junta dará cumplimiento con ello "en las próximas semanas" a la Ley Básica de Agentes Forestales y Medioambientales con la creación del Cuerpo de Agentes Medioambientales en el Grupo B, por un lado, y a la Ley Básica de Bomberos Forestales, por otro, con el reconocimiento oficial de la calificación de esta figura para todos los empleados públicos que desempeñan funciones vinculadas directamente a la extinción, vigilancia, detección, mantenimiento de infraestructuras y restauración del medio natural, informa Europa Press.

Además, los empleados públicos que adquieran la calificación de bombero forestal percibirían un nuevo complemento específico que se creará de manera acorde a la especialización y el riesgo de las funciones desempeñadas. El reconocimiento de la categoría de bombero forestal incluirá a funcionarios y personal laboral y se realizará mediante una modificación de las relaciones de puestos de trabajo que se aprobará antes de finalizar 2025.

Así consta en la batería de actuaciones en las que trabaja la Consejería de la Presidencia para reforzar la profesionalización del operativo, mejorar las condiciones laborales y consolidar el carácter público del servicio de prevención y extinción de incendios forestales y que afectarán a cerca de 2.200 empleados públicos propios de la Junta León que actúan en el ámbito de los incendios forestales.

El consejero de la Presidencia, Luis Miguel González Gago, ha confiado en la buena voluntad negociadora y en la "disposición constructiva" de los representantes de los trabajadores para avanzar en la aprobación definitiva de estas medidas y se ha mostrado esperanzado en que las partes primen en su posicionamiento el compromiso con la mejora de las condiciones laborales de estos servidores públicos.

En el caso concreto de la creación del Cuerpo de Agentes Medioambientales en el Grupo B, contemplará la integración voluntaria de los funcionarios de la Escala de Agentes Medioambientales del Subgrupo C1, que quedaría a extinguir, en un nuevo Cuerpo de la Administración Especial, con acceso a niveles comprendidos entre el 18 y el 24, y con una titulación de Técnico Superior en Gestión Forestal y del Medio Natural como requisito mínimo de ingreso.

Presidencia ha explicado que todos los funcionarios se podrán acoger a un proceso voluntario de integración directa para acceder al nuevo Cuerpo y ha precisado que esta reestructuración implicará también la percepción de retribuciones básicas y complementarias propias del Grupo B, así como la aplicación del complemento de carrera profesional horizontal correspondiente.

En el caso del personal laboral, la Consejería plantea garantizar la conversión de los puestos de fijos discontinuos del dispositivo de incendios, que trabajan unos meses al año, en puestos a jornada completa durante todo el año. Esta medida afectará a las Categorías de operador del centro de mando, oficial de montes-conductor maquinista de autobomba, vigilante de incendios y peón de montes y extinción.

En este sentido, se considerará como actividad en incendios tanto la extinción como la prevención, el mantenimiento de las infraestructuras relacionadas con el fuego, la vigilancia, la detección y la posterior restauración de la masa forestal afectada. El consejero de la Presidencia ha asegurado que este cambio supondrá "una mejora sustancial" en la estabilidad del empleo público, en la eficacia del operativo y en la planificación de las campañas.

La Consejería ha avanzado por otro lado que estudia la funcionarización, es decir, la conversión de personal laboral en funcionarios, de los empleados públicos pertenecientes a la categoría profesional de celador de Medio Ambiente, que podrán pasar a ser Agentes Medioambientales mediante promoción interna.

Por su parte, el calificativo de bombero forestal se aplicará a puestos de trabajo que impliquen dedicación exclusiva a funciones en incendios forestales, pertenecientes, para funcionarios, a determinados puestos de los Cuerpos de Ingenieros Superiores de Montes, Ingenieros Técnicos Forestales, Agentes Medioambientales y a la Escala de Agentes Medioambientales del Cuerpo de Ayudantes Facultativos, a extinguir. Y en el caso del personal laboral, este calificativo se aplicará a todos los puestos de las categorías de operador del centro de mando, oficial de montes-conductor maquinista de autobomba, vigilante de incendios y peón de montes y extinción.

González Gago ha recordado que se trata de "una demanda histórica del sector" que se convertirá en realidad. "Reconocer esta figura garantiza a estos profesionales un marco jurídico y laboral acorde a la dureza, especialización y riesgo de sus funciones: es una cuestión de justicia profesional, y también de compromiso con un servicio público clave para la seguridad de todos", ha reconocido.

Presidencia ha destacado que el reconocimiento como bombero forestal supondrá una mejora jurídica para estos trabajadores y llevará aparejada también la aplicación de coeficientes reductores para poder optar a la jubilación anticipada, "como medida de mayor protección social", han destacado las mismas fuentes.

"Esta medida supone un avance significativo en la dignificación del colectivo y una apuesta decidida por el fortalecimiento del dispositivo de prevención y extinción de incendios forestales, asegurando así una mayor profesionalización y eficacia en la protección de los montes y entornos naturales de Castilla y León", ha destacado la Consejería de la Presidencia.

Las mismas fuentes han ratificado el compromiso de la Junta de modificar la naturaleza de todo el dispositivo de incendios de la Comunidad "para que se desarrolle totalmente por profesionales del sector público, salvo aquellos casos excepcionales que requieran servicios especializados privados (pilotos, mecánicos de medios aéreos, conductores de maquinaria pesada, etcétera)". Esta medida se implantará de forma paulatina entre los años 2026 y 2028.

Junto a ello, la Consejería de la Presidencia, a través de la Escuela de Administración Pública, implementará un plan de formación específico para estos profesionales, diseñado en colaboración con la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio y el Centro para la Defensa contra el Fuego de León.

"De esta manera, se promueve la profesionalización continua de estos trabajadores, tanto de los que están desempeñando el servicio actualmente como de aquellos que vayan a acceder a estos empleos públicos", han indicado las mismas fuentes.