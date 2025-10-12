La Junta baja a 'peligro medio' por incendios forestales pero avisa de la ausencia de lluvias

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Creado: Actualizado:

La Junta de Castilla y León declara peligro medio de incendios forestales para toda la Comunidad, del 13 al 31 de octubre porque condiciones climáticas actuales y las que se esperan en los próximos días, sobre todo en las horas centrales del día, continúan siendo de “peligro” de fuegos. No se esperan precipitaciones importantes y las temperaturas aún son altas, además la previsión es que continúen estando por encima de la media esperada para estas fechas.

Una decisión que se adopta pese a que “las condiciones de peligro de incendios forestales han cambiado con el descenso de las temperaturas nocturnas y la mayor humedad relativa”. Cabe recordar que este 12 de octubre, finaliza la Época de Peligro Alto de Incendios forestales en Castilla y León, informa Ical.

Fuentes del Ejecutivo regional explicaron que esta declaración implica que se continúa con un “importante” despliegue de medios para atajar cualquier conato que se produzca. Se asignará personal de guardia, tanto de agentes medioambientales como de técnicos especialistas en extinción, se mantienen cuadrillas helitransportadas en todas las bases y todas las autobombas y las cuadrillas nocturnas estarán de servicio. También continuarán activadas la mayoría de las cuadrillas terrestres y de los retenes de maquinaria, informa Ical.

Con efecto de esta declaración entran en vigor las medidas preventivas específicas establecidas para esta época de peligro. En concreto, está prohibido en el monte y a menos de 400 metros del monte la quema de rastrojos, hacer hogueras y fogatas, encender fuego en las áreas de descanso de la red de carreteras, tirar fósforos, colillas o cualquier material en ignición al suelo, y la quema al aire libre de basureros, vertederos o cualquier acumulación de residuos de cualquier tipo.

Además, no se puede arrojar fuera de los contenedores de basura, desechos o residuos que con el tiempo puedan resultar combustibles o susceptibles de provocar combustión, tales como vidrios, papeles, plásticos, aerosoles o mecheros; ni aparcar vehículos en los caminos, pistas forestales y cortafuegos de modo que supongan un impedimento al paso de los vehículos del Operativo de lucha contra los incendios forestales. El lanzamiento de cohetes, globos o artefactos de cualquier clase que contengan fuego seguirá requiriendo la correspondiente autorización.

Junto a estas medidas, no se darán autorizaciones de quema de vegetación y restos vegetales ni se podrá quemar mediante comunicación en este periodo. No existen restricciones específicas en este periodo para las labores agrícolas.

Desde la Junta de Castilla y León se confía en que la población siga extremando la prudencia en sus actividades de trabajo y ocio al aire libre para evitar el inicio de un posible incendio y, en caso de producirse, alerte a través del 112. Asimismo, se recuerda que la realización de actividades no permitidas puede causar incendios que ocasionen un grave riesgo para las vidas humanas, poblaciones y otros bienes, así como para el patrimonio natural y cultural, y que, además, pueden ser acciones constitutivas de delito, por lo que se efectúa un llamamiento a la “responsabilidad” y a la “colaboración” ciudadana para evitarlas.