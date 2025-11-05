El Senado aprueba una iniciativa del PP para reforzar la infraestructura eléctrica de Castilla y León

La portavoz del PP en el Senado, Alicia García, recibe el aplauso de los senadores populares durante una sesión plenaria en el Senado.Carlos Luján - Europa Press

El Pleno del Senado ha aprobado esta una iniciativa del PP con la que busca urgir al Gobierno a promover inversiones en infraestructuras eléctricas que garanticen acometer 15.000 millones de activación empresarial en las nueve provincias de Castilla y León, "pendientes aún de que se les garantice el suministro".

Los 'populares' han hecho uso de su mayoría absoluta en el Senado para aprobar esta moción -iniciativa no vinculante-, que coincide con la activación de la carrera electoral para los comicios a principios de año en Castilla y León. El PSOE ha votado en contra, mientras que los socios parlamentarios del Gobierno como ERC o Izquierda Confederal se han abstenido, informa Europa Press.

En el texto también se pide al Gobierno que atienda "sin demora" las peticiones realizadas por la Junta de Castilla y León para el refuerzo de la red de transporte de electricidad en relación a la planificación 2025-2030, "cambios normativos que favorezcan el autoconsumo, y concursos de acceso a la demanda en los nudos de la red de transporte bloqueados en Castilla y León".

Del mismo modo, proponen que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y los ministros de Transición Ecológica (Sara Aagesen), Industria (Jordi Hereu) y Comercio (Carlos Cuerpo) estén al tanto de este acuerdo.