Castilla y León registra en 2024 el segundo peor saldo vegetativo de España, con 16.027 más defunciones que nacimientos

Castilla y León registró en 2024 un crecimiento vegetativo negativo de 16.027 personas, lo que la sitúa como la segunda autonomía con peor comportamiento, solo por detrás de Galicia, que contabilizó 19.399 muertes más que nacimientos. Así lo publica este miércoles el Instituto Nacional de Estadística (INE) en su estudio sobre ‘Movimiento Natural de Población. Indicadores Demográficos Básicos’.

En cuanto a los nacimientos, la Comunidad anotó un aumento del 0,4%, al pasar de los 12.496 registrados en 2023 a los 12.541 en 2024. Un incremento que contrasta con la caída a nivel nacional del 0,8%, hasta los 320.656, informa Ical.

El número de alumbramientos continúa así con la tendencia a la baja de la última década en el conjunto del país. Desde el año 2014, el número de nacimientos se ha reducido en España un 25,6%. En Castilla y León, ese porcentaje es aún mayor, al llegar al 29,8%. En cuanto a la nacionalidad, el 80,2% de las madres fueron españolas y el 19,8%, extranjeras.

La Comunidad, según los datos consultados por Ical, es uno de los ocho territorios donde los nacimientos aumentaron en 2024, que estuvieron encabezados por Baleares (3,8%), La Rioja (2,5%), Navarra (1,6%) y Cantabria (1,2%). Por debajo del 1% de aumento, se situaron Castilla-La Mancha y Madrid (0,9%, en cada caso) y Castilla y León y Valencia (0,4%).

Y respecto a las defunciones, también aumentaron en Castilla y León, que registró el cuarto mayor incremento del conjunto del Estado, al subir un 1,7% hasta las 28.568. El aumento, general en la mayor parte de las autonomías, fue más pronunciada solamente en Baleares (donde alcanzó un 4,2%), Navarra (3,3%) y La Rioja (2,2%). Las bajadas estuvieron lideradas por Murcia (-4%), Andalucía (-1,7%) y Canarias (-1,6%).

El 27% población, de 65 o más años

El número de defunciones está muy relacionado con la elevada edad de los castellanos y leoneses, en comparación con la del conjunto del país. No en vano, el 27% el total de la población de la Comunidad tenía 65 años o más en 2024, siete puntos más que la media nacional. Lo mismo ocurre entre los de 70 o mayores, 20% frente al 14,8%; los de 80 o más, 9,4% frente al 6%; los de 90 o más, 2,5% frente al 1,3%.

Los datos de mortalidad sitúan a Castilla y León como la tercera autonomía con mayor tasa bruta, con 11,92 defunciones cada mil habitantes, solo por debajo de los 12,95 de la autonomía asturiana, y los 12,08 de Galicia, lejos de los 8,87 de la media de España.

El informe constata que el indicador coyuntural de fecundidad de la Comunidad se situó en 1,07 hijos por mujeres en 2024, por debajo de la media nacional de 1,10. Castilla y León sólo supera la media de hijos por mujer de Canarias, 0,82; Asturias, 0,95; Galicia, 0,96, y Cantabria, 0,99.

La esperanza de vida al nacimiento en Castilla y León se sitúa, según el informe difundido por el INE, entre las más elevadas del conjunto nacional, con una media de 84,6 años, al igual que Navarra y País Vasco. Ambas solo están superadas por Madrid (85,5). La media para el conjunto de las autonomías se sitúa en los 82,8 años.

Por provincias, los nacimientos descendieron un 4,9% en León (hasta los 1.999), un 4,2% en Soria (480) y un 0,8% en Salamanca (1.670). Por el contrario, aumentaron en el resto, con Palencia a la cabeza, un 4,6% (824), seguida de Ávila (2,6%, hasta 854), Valladolid (2,4%, hasta 3.048), Segovia (1,7%, hasta 935), Burgos (1,6%, hasta 2.031) y Zamora (0,9%, hasta 700).

En cuanto a las defunciones, bajaron un 2,7% en Segovia (para un total de 1.616) y un 2,3% en Burgos (3.974). En el lado opuesto, aumentaron un 5,5% en Soria (1.148), un 4,8% en Palencia (2.085), un cuatro por ciento en Salamanca (3.919), un 3,6% en Ávila y León (2.046 y 6.087, respectivamente) un 0,3% en Zamora (2.553) y un 0,2% en Valladolid (5.140 muertos).

De esa manera, todos los territorios de la Comunidad, tuvieron un crecimiento vegetativo negativo, con León a la cabeza, al anotar 4.088 defunciones más que nacimientos; Salamanca, 2.249; Valladolid, 2.092; Burgos, 1.943; Zamora, 1.853; Palencia, 1.261; Ávila, 1.192; Segovia, 681; y Soria, 668.

Por otra parte, el estudio del INE también ofrece datos sobre los matrimonios celebrados en Castilla y León en 2024, cuando se unieron 6.851 parejas, con un aumento del 2% respecto a 2023. La inmensa mayoría de los matrimonios se firmaron por lo civil, 5.535, frente a los 1.316 religiosos.

El grueso de los matrimonios se produjo entre parejas de distinto sexo, 6.678, mientras que se registraron 79 matrimonios entre hombres, frente a los 84 de 2023; y 94 entre mujeres, la misma cifra que el año anterior.

Un análisis provincial indica asimismo, según Ical, que las uniones matrimoniales aumentaron en todas las provincias salvo en Ávila, donde experimentaron un descenso del 7,5%, hasta las 454; del 5,6 por ciento en León, hasta los 1.193 matrimonios; del 4,5% en Salamanca, hasta los 863, y del 2,6% en Zamora, hasta los 374. El mayor incremento tuvo lugar en Valladolid, con un 9,4% (1.751 en total), seguido por Burgos y Soria, con un 7,4%, en cada caso, (1.031 y 260, respectivamente); Palencia, con un 7% (444), y Segovia, con un 5,7% (481).