Los extranjeros mantienen el alza de la población de Soria hasta los 90.660 vecinos

La Estadística Continua de Población publicada por el INE vuelve a dejar constancia del ligero, pero continuo, aumento de la población de la provincia de Soria. Los datos son aún provisionales, pero reflejan que en la provincia hay, a fecha de 1 de octubre, 90.660 vecinos, una cifra que no se veía desde 2017 (datos oficiales). El crecimiento se sostiene por la llegada de ciudadanos extranjeros que ya suponen el 13,69% del total de la población.

La estadística publicada hoy refleja que en los últimos 3 meses Soria cuenta con 140 vecinos pasas tras pasar de los 90.519 de julio a los 90.660 de octubre. No obstante, cabe insistir en la provisionalidad de los datos que deberán ser corroborados en el centro oficial. En el último año las cifras de población de Soria han crecido en un 0,65% con 592 vecinos más.

Tal y como está explicado el aumento de población se sustenta fundamentalmente en los ciudadanos de origen extranjero. De los 90.660 habitantes que refleja el INE hay 78.253 de origen nacional y 12.407 foráneos, la cifra más alta de la serie histórica tal y como viene ocurriendo en cada publicación de la estadística de población continua. La población de origen extranjero supone el 13,69% del total.

La evolución y el peso de la población extranjera es elocuente. En el último año los vecinos de Soria de origen nacional han caído un 0,43% lo que supone una pérdida de 345 personas. En el caso de los extranjeros, solo en los últimos 12 meses en la provincia se contabilizan 937 personas más que residen en Soria y su origen está fuera del país lo que, en términos porcentuales, supone un aumento del 8,17%.