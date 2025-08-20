Soria, única provincia de la Comunidad en la que suben los nacimientos

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Creado: Actualizado:

Soria rompe una tendencia demográfica 'para bien'. Es la única provincia de Castilla y León donde crece el número de nacimientos en la primera mitad del año respecto a 2024, y lo hace además de forma inequívoca: mientras la media de Castilla y León desciende un 1,%, la soriana sube un 4,7%.

Un avance que, eso sí, tiene sus matices. Primero, porque la cifra absoluta sigue siendo baja, con 245 nacimientos. Segundo, porque se viene de la situación contraria. En 2024 subieron los nacimientos en todas las provincias salvo en Soria, que se quedó en 492. Y tercero, porque aunque las defunciones bajan un 0,3%, hasta inicios de agosto son 689, muchas más que los nacimientos.

Los nacimientos en Castilla y León acumulan un descenso del 1,2% en el primer semestre del año, hasta quedarse en los 6.164 frente a los 6.240 registrados en el mismo periodo de 2024, según la estimación publicada este miércoles por el Instituto Nacional de Estadística (INE) y recogida por la Agencia Ical.

La bajada de los alumbramientos en la Comunidad en los seis primeros meses del año contrastó con el incremento de la media nacional, donde la subida fue del 0,6%, hasta los 155.635. Por su parte, las muertes hasta agosto en la Comunidad subieron un 0,3%, hasta las 17.680, frente al aumento del 1,5% en el conjunto de España, hasta las 271.554 en el primer semestre.

Por provincias, los nacimientos estimados bajaron en todas las provincias en el primer semestre, excepto en Soria, donde subieron un 4,7%, hasta los 245; en Zamora, un 2,3%, hasta los 358, y en Valladolid, un 0,9%, hasta los 1.512. Por el contrario, cayeron un 6,5%en Palencia y 373; Salamanca, con un 5% y 811; Ávila, con un 3,2% menos y 419; Segovia, con el 3,1%, hasta los 443; León, con un 0,6%, hasta los 1.009, y Burgos, con una bajada del 0,5%, hasta los 995 acumulados entre enero y junio.

Por su parte, los fallecimientos crecieron hasta agosto un 0,3%, hasta los 17.680, que supusieron 67 más. En el acumulado hasta la semana 31 (del 28 de julio al 3 de agosto), se produjo un descenso generalizado en todas las provincias. Destacaron las bajadas del 4,2% Salamanca (hasta las 2.282) y del 3,2% en Segovia (hasta las las 976). Les siguieron con un descenso del 2% en Soria (hasta las 689); del 1,8% en León (hasta las 3.709); del 1,6% en Palencia (hasta las 1.304) y del 1,2% en Valladolid (hasta las 3.106).

En el lado opuesto, según Ical, las muertes aumentaron, de forma importante, en Burgos, con un 8,7% (hasta 2.657); en Zamora, un 7,9% más (hasta las 1.680) y en Ávila, un 0,3% (hasta las 1.278).