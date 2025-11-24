Hasta 958 jóvenes piden las ayudas de la Junta para la incorporación al campo, un 33% más que la media del último lustro

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Creado: Actualizado:

La última convocatoria de ayudas de la Junta de Castilla y León para la incorporación al sector agrícola y ganadero ha recibido 958 solicitudes de jóvenes, lo que supone un 33% más que la media registrada durante los últimos cinco años, según los datos facilitados hoy por la Administración autonómica.

“Hemos publicado una convocatoria de incorporación de jóvenes este verano con un presupuesto de 100 millones de euros. El plazo terminó en octubre y cada vez hay más jóvenes que apuestan por el sector agrario de Castilla y León. Las solicitudes presentadas reflejan el interés de los jóvenes por la agricultura y la ganadería, a lo que se une también el incremento del 28% en el número de alumnos matriculados en los ocho centros de Formación Profesional Agraria de la Junta, con 761 matriculas”, señaló la consejera de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, María González Corral, informa Ical.

“Defendemos que emprender en el sector agroalimentario es una clara opción de futuro, por eso estamos comprometidos en apoyar a los jóvenes que apuestan desde el medio rural por un sector esencial para la sociedad”, añadió.

En este contexto, la consejera incidió que, en la convocatoria, se ampliaron hasta 100.000 euros las ayudas que había posibilidad de acceder a un anticipo de hasta el 60% a los jóvenes que deseen incorporarse al sector” y apostilló: “Es una convocatoria que resolveremos en los primeros meses de 2026 y también se van a resolver las ayudas a las modernizaciones de explotaciones y para este tipo de instalaciones”.

González Corral, que hizo estas declaraciones durante una visita realizada a la granja de ovinos y quesería artesanal Vicente Pastor, en el término municipal de Morales del Vino, la calificó de “modélica”, además de destacar cómo se caracteriza por el relevo generacional.

“Son unas instalaciones modelo porque tienen y trabajan en muchas de las líneas en las que nosotros estamos trabajando desde la Junta de Castilla León. Una empresa que va por su séptima generación, donde hay tres jóvenes que se han incorporado y una actividad donde todo camina en torno al sector del ovino”, destacó.

“Además, lo hacen bajo productos de calidad, algo que tanto defendemos desde la Junta de Castilla León. Y es que aquí producen un queso de la DOP de Queso de Zamora y también tienen los lechazos de la IGP Lechazo de Castilla y León. Nos encontramos con tres jóvenes que se han incorporado en los últimos años al sector ganadero, cogiendo el relevo de la anterior generación. Tres jóvenes que lo han hecho porque apuestan por un sector como este que tiene presente y que tiene futuro”, apuntó.

De los 958 expedientes de jóvenes registrados, el 27% son mujeres y destacan los 401 proyectos vinculados a cultivos herbáceos; 232, al bovino de carne; 71, a iniciativas mixtas de cultivo y ganado y 62, al sector ovino. En esta convocatoria, también figuran las ayudas para la modernización de explotaciones, con 1.422 solicitudes recibidas, y la de objetivos medioambientales, con 233 peticiones.

De esta forma, durante esta legislatura, la convocatoria de 2022 permitió incorporar a 609 jóvenes, con 33,4 millones de ayuda pública, y 673, en la de 2024, con 42,8 millones.

Plan del Ovino

La consejera hizo hincapié en que la Junta “trabaja” en el Plan del Ovino y anunció que “seguirá haciéndolo”, a pesar de que “no nos hayan aprobado en las Cortes” el proyecto de Presupuestos para 2026. “Tenemos claro que queremos trabajar para apoyar a este sector tan característico de Castilla y León. Y lo hacemos con esta línea de ayudas y con otros proyectos, como la compra pública innovadora. Hemos sacado unas consultas preliminares y queremos apostar por desarrollar proyectos tecnológicos que permitan una mayor mecanización en el sistema de ordeño”, indicó

“Y también lo hacemos con otras líneas, con sistema específico para el ovino-caprino, donde nos reunimos con todo el sector para analizar en qué proyectos queremos trabajar en un futuro. Lo hacemos convencidos y, también, de la mano de URCACyL”, concluyó.