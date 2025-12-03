Los transportistas de animales vivos refuerzan la colaboración para prevenir la peste porcina

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Madrid Creado: Actualizado:

La Asociación Nacional de Transportistas de Animales Vivos (ANTA) ha reforzado la colaboración con las administraciones para prevenir la Peste Porcina Africana (PPA), según ha indicado en un comunicado este miércoles.

En concreto, la entidad ha informado que, desde la semana pasada, mantiene reuniones y contactos de trabajo con las distintas Administraciones competentes, con el objetivo de reforzar de manera coordinada las medidas de prevención en todo el territorio nacional frente al brote de peste, informa Europa Press.

Según ha explicado el gerente de ANTA, Marc Póo, el transporte de animales vivos es uno de los eslabones "más sensibles de la cadena ganadera, lo que exige niveles de bioseguridad especialmente rigurosos".

"Nuestro compromiso con la prevención es absoluto", ha apuntado, haciendo hincapié en que el transporte es un "punto crítico", por lo que deben "actuar con rigor y responsabilidad para evitar cualquier riesgo de propagación".

Durante los encuentros de trabajo, la organización ha trasladado la importancia de reforzar los protocolos, mejorar la operatividad en los puntos de mayor riesgo y garantizar una coordinación ágil entre administraciones y operadores.

Asimismo, ANTA ha subrayado que es "imprescindible" la implicación de los centros de lavado y desinfección, de modo que extremen las medidas para asegurar la correcta ejecución de los procesos y evitar así una posible vía de propagación del virus. "Un lavado y desinfección eficaces son fundamentales para cortar cualquier cadena de transmisión", ha señalado Póo.

En este contexto, ANTA ha recordado que la bioseguridad es responsabilidad de todo el sector en su conjunto: productores, transportistas, operadores, centros de limpieza y administraciones, y que solo mediante un "compromiso compartido" será posible frenar el riesgo y reforzar la protección sanitaria del sector ganadero español.

Asimismo, la asociación ha querido hacer público su agradecimiento al Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca de la Generalitat de Catalunya, cuya implicación ha sido "clave" desde que se detectó el primer caso de PPA en Cataluña. "Su transparencia, rapidez y capacidad de coordinación están siendo determinantes", ha destacado el gerente.

Igualmente, ANTA ha subrayado el "gran trabajo" del Gobierno central y del Ministerio de Agricultura, valorando "su compromiso, su coordinación constante y su implicación directa en la búsqueda de soluciones efectivas para contener la enfermedad". "El Ministerio está demostrando una disposición total para trabajar con el sector y liderar las acciones de prevención a nivel estatal", ha añadido Póo.

Por último, la entidad ha reafirmado su voluntad de seguir "colaborando estrechamente" con el Ministerio, las comunidades autónomas y el conjunto del sector ganadero con el objetivo común de proteger la sanidad animal, reforzar la bioseguridad en el transporte y garantizar la estabilidad y el futuro de todo el sector español.