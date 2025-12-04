Cermi Castilla y León reafirma su compromiso con la inclusión y la convivencia en su 25 aniversario

CERMI Castilla y León reafirma su compromiso con la inclusión y la convivencia en el acto institucional de su 25 aniversario.DIPUTACIÓN DE VALLADOLID

El Comité Autonómico de Entidades de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) de Castilla y León ha reafirmado su compromiso con la inclusión y la convivencia en el acto institucional de su 25 aniversario que se ha celebrado este jueves en la sede del Consejo Económico y Social (CES).

Este acto institucional da continuidad a las celebraciones iniciadas el pasado 25 de octubre con una manifestación pacífica que congregó en las calles de Valladolid a cerca de 600 personas con discapacidad procedentes de toda la Comunidad, informa Europa Press.

El presidente del CES, Enrique Cabero, ha sido el encargado de dar la bienvenida a los asistentes. El siguiente en hablar ha sido el concejal de Personas Mayores, Familia y Servicios Sociales del Ayuntamiento de Valladolid, Rodrigo Nieto, quien ha subrayado la labor del Cermi como correa de gestión para reivindicar y trasladar a las administraciones todas las necesidades que tienen las personas con discapacidad y que se conviertan en leyes que consigan dar pasos de gigante en políticas públicas.

Tras él, Enrique Cabero ha retomado la palabra para impartir la ponencia inaugural, que ha comenzado con la lectura del recientemente reformado artículo 49 de la Constitución.

En la lectura ha remarcado cuestiones como la accesibilidad universal y la organización de las personas con discapacidad y sus familias, "que deben estar siempre presentes como interlocutores con los poderes públicos como forma de garantizar el sistema democrático".

En este sentido, ha alabado la labor de todos los cermis de España, puesto que "permiten ver el verdadero mundo de la discapacidad", puesto que "al final el ámbito de la discapacidad es toda la sociedad".

Al finalizar ha dado paso a la mesa redonda 'De la inclusión a la convivencia', moderada por el director de El Mundo de Castilla y León, Pablo Lago, en la que han participado el presidente del Cermi Estatal, Luis Cayo; el presidente del Cermi Castilla y León, Francisco Sardón, y el presidente de la Diputación de Valladolid, Conrado Íscar.

Durante su intervención, Sardón ha calificado de "muy importantes" los 25 años del Cermi Castilla y León, ya que han permitido progresar y crecer "en la mejora de los derechos y el bienestar de las personas con discapacidad en esta Comunidad", un avance que ha estado "fundamentado, precisamente, en el diálogo con todas las administraciones públicas".

En este sentido, ha señalado que ese diálogo constituye "la clave y el gran papel que tiene el CERMI en Castilla y León: mantener un diálogo fluido, un diálogo legal, pero también un diálogo reivindicativo". Sardón ha incidido en la necesidad de que el movimiento asociativo siga actuando como interlocutor activo ante las instituciones para trasladar las demandas actuales del colectivo.

"Es fundamental que podamos elevar todas las necesidades de las personas con discapacidad a las administraciones públicas para que pongan en marcha políticas actuales y activas que nos sitúen en la primera línea de derechos, como al resto de la ciudadanía", ha reflexionado.

Por su parte, el presidente de la Diputación ha ensalzado las políticas que se han llevado a cabo en Castilla y León, una tierra "muy dispersa que conlleva sus dificultades".

"Hemos dado muchos pasos, hoy en día esas barreras no se ven como se veían antes, pero estoy seguro de que organizaciones como Cermi seguirán ayudando a vencer esas dificultades", ha detallado.

En el transcurso de la mesa redonda también se ha puesto el foco en la evolución del papel de las personas con discapacidad en la sociedad y en la importancia de avanzar desde la cooperación institucional como herramienta estratégica de transformación social.

La cita ha sido clausurada por la consejera de Educación de la Junta, Rocío Lucas, quien ha reafirmado el compromiso del Ejecutivo autonómico con una educación basada en la equidad y la atención a la diversidad.

En este sentido, ha señalado que en Castilla y León "el valor del sistema educativo no se mide únicamente por sus resultados académicos, sino por su capacidad para llegar a todos y atender a cada alumno según sus necesidades, garantizando que nadie se quede atrás".