El Langui, aclamado en Soria con Campeones 2

Los actores fueron muy aplaudidos en el Palacio de la AudienciaMARIO TEJEDOR

Publicado por Mario Tejedor Soria Creado: Actualizado:

‘Campeones 2. Si Lorca levantara la cabeza’ es un montaje teatral que mezcla humor, emoción y teatro social y está protagonizada por actores con discapacidad intelectual, estos se enfrentan al reto de representar una obra de Federico García Lorca, descubriendo en el proceso el valor del teatro, la poesía y la expresión artística como herramientas de inclusión y transformación.

A esta obra le seguirá el próximo 4 de noviembre ‘Camino a La Meca’, con Lola Herrera, Natalia Dicenta y Carlos Olalla.