Heraldo-Diario de Soria

El Langui, aclamado en Soria con Campeones 2

El Centro Cultural Palacio de la Audiencia acogió la obra ‘Campeones 2. Si Lorca levantara la cabeza’ dentro su programa cultural de otoño

Los actores fueron muy aplaudidos en el Palacio de la Audiencia

Los actores fueron muy aplaudidos en el Palacio de la AudienciaMARIO TEJEDOR

Publicado por
Mario Tejedor
Soria

Creado:

Actualizado:

‘Campeones 2. Si Lorca levantara la cabeza’ es un montaje teatral que mezcla humor, emoción y teatro social y está protagonizada por actores con discapacidad intelectual, estos se enfrentan al reto de representar una obra de Federico García Lorca, descubriendo en el proceso el valor del teatro, la poesía y la expresión artística como herramientas de inclusión y transformación.

A esta obra  le seguirá el próximo 4 de noviembre ‘Camino a La Meca’, con Lola Herrera, Natalia Dicenta y Carlos Olalla.

Los actores fueron muy aplaudidos en el Palacio de la Audiencia

Los actores fueron muy aplaudidos en el Palacio de la AudienciaMARIO TEJEDOR

Campeones 2. Si Lorca levantara la cabeza

Los actores fueron muy aplaudidos en el Palacio de la Audiencia

Los actores fueron muy aplaudidos en el Palacio de la AudienciaMARIO TEJEDOR

Campeones 2. Si Lorca levantara la cabeza

Los actores fueron muy aplaudidos en el Palacio de la Audiencia

Los actores fueron muy aplaudidos en el Palacio de la AudienciaMARIO TEJEDOR

Campeones 2. Si Lorca levantara la cabeza

Los actores fueron muy aplaudidos en el Palacio de la Audiencia

Los actores fueron muy aplaudidos en el Palacio de la AudienciaMARIO TEJEDOR

Campeones 2. Si Lorca levantara la cabeza

Los actores fueron muy aplaudidos en el Palacio de la Audiencia

Los actores fueron muy aplaudidos en el Palacio de la AudienciaMARIO TEJEDOR

Campeones 2. Si Lorca levantara la cabeza

Los actores fueron muy aplaudidos en el Palacio de la Audiencia

Los actores fueron muy aplaudidos en el Palacio de la AudienciaMARIO TEJEDOR

Campeones 2. Si Lorca levantara la cabeza

Los actores fueron muy aplaudidos en el Palacio de la Audiencia

Los actores fueron muy aplaudidos en el Palacio de la AudienciaMARIO TEJEDOR

Campeones 2. Si Lorca levantara la cabeza

Los actores fueron muy aplaudidos en el Palacio de la Audiencia

Los actores fueron muy aplaudidos en el Palacio de la AudienciaMARIO TEJEDOR

Campeones 2. Si Lorca levantara la cabeza

Los actores fueron muy aplaudidos en el Palacio de la Audiencia

Los actores fueron muy aplaudidos en el Palacio de la AudienciaMARIO TEJEDOR

Campeones 2. Si Lorca levantara la cabeza

Los actores fueron muy aplaudidos en el Palacio de la Audiencia

Los actores fueron muy aplaudidos en el Palacio de la AudienciaMARIO TEJEDOR

Campeones 2. Si Lorca levantara la cabeza

Los actores fueron muy aplaudidos en el Palacio de la Audiencia

Los actores fueron muy aplaudidos en el Palacio de la AudienciaMARIO TEJEDOR

Campeones 2. Si Lorca levantara la cabeza

Los actores fueron muy aplaudidos en el Palacio de la Audiencia

Los actores fueron muy aplaudidos en el Palacio de la AudienciaMARIO TEJEDOR

Campeones 2. Si Lorca levantara la cabeza

Los actores fueron muy aplaudidos en el Palacio de la Audiencia

Los actores fueron muy aplaudidos en el Palacio de la AudienciaMARIO TEJEDOR

Campeones 2. Si Lorca levantara la cabeza

Los actores fueron muy aplaudidos en el Palacio de la Audiencia

Los actores fueron muy aplaudidos en el Palacio de la AudienciaMARIO TEJEDOR

Campeones 2. Si Lorca levantara la cabeza

Los actores fueron muy aplaudidos en el Palacio de la Audiencia

Los actores fueron muy aplaudidos en el Palacio de la AudienciaMARIO TEJEDOR

Campeones 2. Si Lorca levantara la cabeza

Los actores fueron muy aplaudidos en el Palacio de la Audiencia

Los actores fueron muy aplaudidos en el Palacio de la AudienciaMARIO TEJEDOR

Campeones 2. Si Lorca levantara la cabeza

Los actores fueron muy aplaudidos en el Palacio de la Audiencia

Los actores fueron muy aplaudidos en el Palacio de la AudienciaMARIO TEJEDOR

Campeones 2. Si Lorca levantara la cabeza

Los actores fueron muy aplaudidos en el Palacio de la Audiencia

Los actores fueron muy aplaudidos en el Palacio de la AudienciaMARIO TEJEDOR

Campeones 2. Si Lorca levantara la cabeza

Los actores fueron muy aplaudidos en el Palacio de la Audiencia

Los actores fueron muy aplaudidos en el Palacio de la AudienciaMARIO TEJEDOR

Campeones 2. Si Lorca levantara la cabeza

Los actores fueron muy aplaudidos en el Palacio de la Audiencia

Los actores fueron muy aplaudidos en el Palacio de la AudienciaMARIO TEJEDOR

Campeones 2. Si Lorca levantara la cabeza

Los actores fueron muy aplaudidos en el Palacio de la Audiencia

Los actores fueron muy aplaudidos en el Palacio de la AudienciaMARIO TEJEDOR

Campeones 2. Si Lorca levantara la cabeza

Los actores fueron muy aplaudidos en el Palacio de la Audiencia

Los actores fueron muy aplaudidos en el Palacio de la AudienciaMARIO TEJEDOR

Campeones 2. Si Lorca levantara la cabeza

Los actores fueron muy aplaudidos en el Palacio de la Audiencia

Los actores fueron muy aplaudidos en el Palacio de la AudienciaMARIO TEJEDOR

Campeones 2. Si Lorca levantara la cabeza

Los actores fueron muy aplaudidos en el Palacio de la Audiencia

Los actores fueron muy aplaudidos en el Palacio de la AudienciaMARIO TEJEDOR

Campeones 2. Si Lorca levantara la cabeza

Los actores fueron muy aplaudidos en el Palacio de la Audiencia

Los actores fueron muy aplaudidos en el Palacio de la AudienciaMARIO TEJEDOR

Campeones 2. Si Lorca levantara la cabeza

tracking