El Langui, aclamado en Soria con Campeones 2

Publicado por
Mario Tejedor
Soria
Creado:
23.10.2025 | 22:08
Actualizado:
23.10.2025 | 22:08
‘Campeones 2. Si Lorca levantara la cabeza’ es un montaje teatral que mezcla humor, emoción y teatro social y está protagonizada por actores con discapacidad intelectual, estos se enfrentan al reto de representar una obra de Federico García Lorca, descubriendo en el proceso el valor del teatro, la poesía y la expresión artística como herramientas de inclusión y transformación.
A esta obra
le seguirá el próximo 4 de noviembre ‘Camino a La Meca’, con Lola Herrera, Natalia Dicenta y Carlos Olalla.
Los actores fueron muy aplaudidos en el Palacio de la Audiencia MARIO TEJEDOR
Campeones 2. Si Lorca levantara la cabeza
