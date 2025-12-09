Las infecciones respiratorias agudas suponen ya el 11% de las urgencias en Castilla y León con un nuevo repunte de la gripe

Publicado por Europa Press Valladolid Creado: Actualizado:

Las infecciones respiratorias agudas suponen ya el 11% de las urgencias en Castilla y León tras un nuevo repunte de la tasa del síndrome gripal, entre otros indicadores.

Según el último informe del programa de Vigilancia de las Infecciones Respiratorias Agudas (Vigira), que analiza la semana del 1 al 7 de diciembre, la tasa global de incidencia de infecciones respiratorias agudas se estimó en 893 casos por 100.000 habitantes; mientras que la gripe asciende a los 173 casos, informa Europa Press.

Por otra parte, las hospitalizaciones aumentan en mayores de 75 años, mientras que los virus de la gripe representan el 50% de las muestras centinelas positivas y se detectan en el 25% de las hospitalarias, mayoritariamente del subtipo H3. El virus respiratorio sincitial (VRS) aumenta ligeramente en menores de cinco años y mayores de 65 años.