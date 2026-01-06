El primer premio de El Niño, el 06703, vendido en seis provincias de Castilla y León

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

El 06703, primer premio del Sorteo Extraordinario de El Niño, se vendió en San Cristóbal de Segovia (Segovia), Astorga (León), Valladolid, Fontiveros (Ávila), Salamanca y en Benavente (Zamora), entre otras poblaciones españolas. Seis provincias de Castilla y León entre las que no se encuentra Soria, que de nuevo este año encabezaba el gasto por habitante en el primer sorteo importante de 2026.

Este número 06703 ha resultado agraciado con un premio de dos millones de euros a la serie, 200.000 al décimo de 20 euros, según recoge Ical.

Mientras, el 32.615, tercer premio del Sorteo Extraordinario de El Niño, se vendió en la ciudad de Burgos y en Granada. En concreto, el establecimiento que repartió la suerte fue la Administración de Loterías y Apuestas del Estado número once, situada en la calle Vitoria de la capital burgalesa.

Este número ha resultado agraciado con un premio de 250.000 euros a la serie, 25.000 al décimo de 20 euros.

Por lo que respecta al segundo premio, el 45875, esquivó a Castilla y León y no dejó un solo euro. El número agraciado, que repartió 750.000 euros por serie y 75.000 euros por décimo fue vendido en O Porriño (Pontevedra), Las Cabañuelas (Almería), Barcelona, Aranjuez (Madrid) y Madrid.