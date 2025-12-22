El bar de Soria en el que el Gordo de Navidad se cantó en varias ocasiones

Grupo de amigos que han seguido el sorteo de Navidad en un bar de la capital.MARIO TEJEDOR

El sorteo de Navidad deja siempre imágenes para el recuerdo. La alegría cuando toca cualquier premio, especialmente si se trata del premio Gordo, descorcha botellas de champán y riega fotografías en administraciones de lotería, centros de trabajo, bares y restaurantes. Y en este Sorteo extraordinario de Lotería de Navidad no iba a ser menos. El Gordo se ha ido a León, con ese 79432 que la suerte ha elegido como el primer premio, pero el día de la salud ha dejado en Soria estampas de alegría como las que se han podido ver en el bar Los Álamos, en la capital.

Un grupo de amigos han seguido el sorteo desde primera hora de la mañana e incluso han cantado el Gordo en varias ocasiones. Los jóvenes iban disfrazados y no pasaban inadvertidos. Algunos de ellos representaban a los niños de San Ildefonso, con traje negro, camisa blanca y una pajarita roja; otro de Papá Noel y otro de Rey Mago, aunque no se sabía exactamente cuál.

Celebrando el día de la salud.MARIO TEJEDOR

A falta de bombo, alambre y bolas, enormes números dibujados en folios mostraban de forma tan particular el primer premio de la lotería de Navidad a ritmo de panderetas.

Billetes de 50, de 100 y hasta de 500 euros se apilaban encima de la mesa, junto a botellas de cerveza y restos del almuerzo. El dinero, obviamente, no era de curso legal, sino papel de regalo recortado para la ocasión.