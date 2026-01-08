Mañueco pide estar "siempre atentos" a los problemas de los ciudadanos antes y después de las elecciones

El consejero de Economía y Hacienda y portavoz, Carlos Fernández Carriedo, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno.Miriam Chacón

El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, pide a los integrantes de su gobierno que en este nuevo año estén “siempre atentos” a los “problemas e inquietudes” de los ciudadanos para poderles dar respuesta, antes de las próximas elecciones autonómicas del mes de marzo, pero también después hasta que se conforme el nuevo ejecutivo salido de las urnas.

En la comparecencia posterior al primer Consejo de Gobierno de 2026, último ejercicio de la legislatura, el portavoz de la Junta y consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, sostuvo que el presidente no les había hecho un encargo para todo el ejercicio, porque es un “año ciertamente especial”, al estar prevista la disolución de las Cortes y la convocatoria de elecciones autonómicas.

En todo caso, Fernández Carriedo aseguró que les había trasladado que piensen “siempre” en los intereses de Castilla y León, con el objetivo de garantizar la “calidad” de los servicios públicos o el crecimiento económico, sin olvidar el “compromiso” con el mundo rural. “Tenemos ahora una tarea por delante”, dijo, para terminar aquello que hubieran iniciado, pero también para dejar la Comunidad en las “mejores condiciones posibles”.

De hecho, el consejero portavoz insistió en que tratarán de que el ejecutivo que se conforme tras las elecciones autonómicas pueda recibir una comunidad con un “buen” sistema sanitario, educativo, de servicios sociales y dependencia, así como con crecimiento económico y “ambiciones” para el futuro, recoge Ical.

Por otra parte, Fernández Carriedo sostuvo que el presidente de la Junta ha cumplido su promesa de agotar la legislatura, ya que en este mes, “como es natural”, se fijará la fecha de las próximas elecciones autonómicas, algo de lo que aseguró informará el propio Fernández Mañueco, al ser una decisión que le corresponde como presidente de la Comunidad.

Finalmente, el portavoz remarcó que el objetivo fijado por Fernández Mañueco era no sólo agotar la legislatura, sino cumplir con el programa de gobierno que asumió al ser investido, lo que además le permite -dijo- hacer balance de la gestión, de todo lo hecho y de los retos y desafíos para el futuro.