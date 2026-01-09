Castilla y León lidera la subida de la producción industrial con un repunte del 12,8 %, once puntos más que la media nacional

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

El Índice de Producción Industrial (IPI) se disparó un 12,8% en noviembre en Castilla y León, once puntos más que la media nacional, que se quedó en el 1,8%. Con estas cifras, la Comunidad se coloca como la autonomía de España donde más aumentó el IPI, de acuerdo con la estadística publicada este viernes por el INE.

La tasa anual de la producción industrial aumentó respecto a noviembre de 2024 en nueve comunidades autónomas y disminuyó en las otras ocho. Tras Castilla y León las mayorías subidas se registraron en Andalucía, donde aumentó un once por ciento; Castilla La Mancha (3,3%), Aragón (2,9%); Comunidad Valenciana (1,1%), Islas Baleares (1,1%), Cataluña (0,9%), Cantabria (0,1%) y Madrid (0,1%). El IPI disminuyó en: Canarias un -1,9; en el País Vasco, un -2,1%; Galicia (-2,2); Región de Murcia (-2,8); Navarra (-2,9); Extremadura (-3,7 por ciento); Asturias (-5,3) y La Rioja (-8,4%).

En la media de lo que va de año, el dato experimentó un repunte del 4,7% en Castilla y León, por encima del 1,1% del conjunto del país. En ese sentido, la cifra de producción industrial hasta noviembre subió un 9,1% en Andalucía, un cuatro por ciento en Baleares y un 3,5% en Asturias. Mientras que se contrajo un 2,3 % o en País Vasco, un 1,8% en Navarra, un 1,2% en Valencia y un 0,4 en Cantabria.

El Índice de Producción Industrial corregido de efectos estacionales y de calendario presentó en noviembre una variación del 4,5% respecto al mismo mes del año anterior. Esta tasa fue 3,3 puntos superior a la registrada en octubre. La serie original del IPI experimentó una variación anual del 1,8 por ciento. Esta tasa fue 0,3 puntos superior a la del mes de octubre, recoge Ical.

Por sectores, y en índices corregidos de efectos estacionales y de calendario, Energía presentó la mayor tasa anual (7,2%). Por el contrario, Bienes de consumo duradero registró la única tasa anual negativa (-3,3%).