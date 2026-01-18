La Junta dedica 68,4 millones en 2025 a impulsar la incorporación de 1.319 jóvenes al campo y a modernizar 671 explotaciones

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Creado: Actualizado:

La Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural dedicó a lo largo de 2025 un total de 68,4 millones de euros a repartir ayudas dirigidas a la incorporación de jóvenes agricultores y ganaderos al campo y a la mejora y modernización de explotaciones agrarias, con un grado de ejecución un 21% superior al año anterior.

Según informó la Junta en un comunicado, estas ayudas han beneficiado a 1.990 titulares de explotaciones lo que ha contribuido al relevo generacional, a la creación de empleo y al fortalecimiento del tejido productivo del medio rural de Castilla y León, así como mejorar la competitividad del sector y la calidad de vida de agricultores y ganaderos, informa Ical.

En concreto, 40,8 millones de euros se han destinado al establecimiento de 1.319 jóvenes agricultores, mientras que 27,6 millones de euros han beneficiado a 671 explotaciones para la realización de inversiones de mejora. Entre ellas, siete millones con cargo a fondos Next Generation para actuaciones de digitalización de explotaciones y uso de energías renovables.

Las ayudas, abonadas con medidas incluidas tanto en el Programa de Desarrollo Rural 2014-2022, cuyo periodo de ejecución concluyó en diciembre pasado, como en el actual periodo Pepac 2023-2027, contribuyen a la mitigación del cambio climático mediante la reducción de emisiones, la captura de carbono, el uso eficiente de los recursos naturales, el impulso de energías sostenibles y la mejora del bienestar animal.

La Junta destacó que durante el año pasado, en el marco del Pepac, se han tramitado las nuevas ayudas de cooperación para la sucesión de explotaciones agrarias a través de dos convocatorias, con 158 beneficiarios y el pago de un millón de euros, que se suman a los 650.000 euros abonados a finales de 2024.