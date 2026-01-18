Los convenios en Castilla y León: más horas de trabajo con menores subidas de sueldo que la media

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Creado: Actualizado:

La brecha salarial entre los trabajadores de Castilla y León y los del resto de España se ensanchó en 2025, si se atiende al alza retributiva media pactada en los convenios colectivos con efectos económicos el año pasado, registrados hasta diciembre, y eso con una mayor jornada laboral.

El Ministerio de Trabajo y Economía Social constata que la subida salarial media pactada en esos convenios colectivos se situó en Castilla y León en el 2,86%, muy por debajo del 3,53% de la media nacional. Por el contrario, la jornada media pactada en la Comunidad, se situó en esos acuerdos en las 1.762,28 horas, cuando la media en el conjunto de las autonomías fue de 1.750,21. En total, había registrados 300 convenios, para 55.343 empresas y 327.153 trabajadores, informa Ical.

Por tipo de convenio, en los sectoriales (144 acuerdos para 309.137 empleados), las diferencias fueron aún mayores. El alza de la retribución media reflejada en los convenios con efectos el año pasado se situó en la Comunidad en el 2,84%, frente al 3,57% de la media en España; y la jornada, en las 1.764,92 horas, cuando para el conjunto nacional estaba en las 1.751,91.

En cuanto a los de empresa (156 para 18.016 trabajadores), el comportamiento fue el contrario, ya que la subida salarial se situó en el 3,07% en la Comunidad, con una jornada de 1.716,98 horas, frente al 2,83 por ciento y 1.720,89 horas en España.

El secretario de Acción Sindical, Salud Laboral y Medioambiente, Fernando Fraile, y el vicesecretario de Política Sindical y Salud Laboral de UGT en Castilla y León, Alberto Miguel, arremetieron, en declaraciones a Ical, contra la patronal autonómica por bloquear la negociación colectiva en 2025, y denunciaron que no solo no se llegó a la recomendación de una subida salarial del 3% del V Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC), sino que aumentó la brecha salarial con España, cuando el compromiso era reducir la grieta del diez por ciento cuando se traspuso a la Comunidad el documento. Además, denunciaron que solo dos autonomías registraron subidas salariales medias más bajas que la Comunidad, Murcia (2,73%) y Andalucía (2,76%).

En este contexto, hicieron un llamamiento a los empresarios a empezar a repartir los beneficios récord de la bonanza económica para que los trabajadores de Castilla y León ganen poder adquisitivo y se aproximen a la media salarial en España, porque “si siguen siendo cicateros tendrán que recurrir a las movilizaciones”. Y es que los asalariados de la Comunidad no avanzaron en poder adquisitivo en 2025, cuando el IPC cerró en un 2,8 en la Comunidad, cuando si lo hizo la media nacional.

Fernando Fraile denunció que en 2025 se produjo un “bloqueo importante” de las mesas de negociación colectiva, condicionadas, dijo, por “el debate de la reducción de jornada laboral”, y lamentó que la subida media en convenios se situase en ese 2,86%, en un “contexto totalmente favorable” de beneficios récord y un crecimiento de la productividad por encima de las retribuciones. Precisó que solo se firmó una treintena de acuerdos, menos de la mitad, aunque si se lograron subidas donde pudieron desbloquear la negociación, en el lado positivo, del 3,78% de media, aunque no lograron elevar la media del conjunto de los convenios vigentes del 2,86%.

El vicesecretario de Política Sindical y Salud Laboral de UGT en Castilla y León, Alberto Miguel, resumió los datos en que los empresarios de la Comunidad “nos hacen trabajar más y pagan menos” y afirmó que hay 46 convenios pendientes, que no han podido cerrar, con 57.200 trabajadores afectados, y este años se suman 114, para 205.300 personas. “La patronal tiene bloqueada la negociación colectiva y mientras logra beneficios récord mantiene a empleados sin revalorizar sus salarios ni mejorar sus condiciones”, reprochó.

El sindicalista de CCOO lamentó que el incremento salarial pactado “está muy por debajo de las posibilidades que existen” e hizo un “nuevo llamamiento a la responsabilidad” a CEOE y sus organizaciones territoriales, para que firmen acuerdos que “den respuesta a los problemas de la gente”. “No se entiende esa conducta tan egoísta”, dijo, para advertir de que si no cambia la actitud de la patronal para cerrar la brecha entre productividad y salarios y se repartan de forma justa los beneficios, se rebajan la desigualdad, se reduzca la jornada y se produzcan avances en prevención de riesgos, “la movilización sectorial, la tensión en la negociación, estará garantizada en 2026”.

El ugetista puso de relieve que en Castilla y León se cobra un 10% menos que la media nacional y se trabajan dos jornadas más, con un “mayor fomento de la temporalidad”. En este sentido, puso de relieve que cuando la patronal se queja de que no encuentra mano de obra, debería asumir que el “talento se fuga” para buscar mejores condiciones respecto a las que ofrecen aquí las empresas. Así, garantizo que si la patronal sigue bloqueando mes a mes las negociaciones, “si hay que movilizarse, nos movilizaremos”. “Si se aprieta, la respuesta será la movilización”, dijo, para exigir que medidas para cerrar la brecha salarial en la transposición del futuro VI AENC, con cláusulas de revisión que eviten la pérdida de poder adquisitivo, como hasta ahora.