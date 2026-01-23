La automoción de Castilla y León pide a Europa una regulación “realista, ágil y fácil”

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Creado: Actualizado:

La presidenta del Clúster de Automoción y Movilidad de Castilla y León (FaCyL), María Paz Robina, recalcó este viernes en Valladolid que “el sector está claramente comprometido con la sostenibilidad y con la descarbonización, pero el camino no es nada fácil”. “La transición es muy compleja porque depende de muchísimos factores y necesitamos ayuda”, apuntó antes de reclamar que la regulación sea “realista, ágil y fácil”, como sucede “en otros continentes” que “nos están comiendo el terreno”. “Europa se juega su futuro”, sentenció, además de exigir “certidumbre”, ya que “no podemos estar cambiando de un día para otro”.

Así lo apuntó, instantes antes de participar en la jornada 'Automoción ante el reto 2035: regulación europea de emisiones, cadena de valor y competencia global', organizada por FaCyL, para analizar las medidas incluidas en el Automotive package - Mobility and Transport, que se presentó el pasado 16 de diciembre en la Comisión Europea, que incluye “cuestiones regulatorias importantes a futuro, como todo lo relacionado con las emisiones”.

En la jornada también participó el consejero de Economía y Hacienda y portavoz de la Junta, Carlos Fernández Carriedo, que señaló que el sector productivo en Castilla y León y el sector de la automoción tienen muy claro cuáles son los retos y los desafíos ante los que nos encontramos, en alusión al cambio tecnológico, las modificaciones en los hábitos de consumo del conjunto de los ciudadanos o el aumento de la competencia internacional sobre un sector que es esencial para la Comunidad, recoge Ical.

“No son retos fáciles de abordar”, resumió antes de poner sobre la mesa los “objetivos” que se marcan desde el Ejecutivo autonómico: “Mantener nuestro nivel de competitividad y de empleo, y la importancia del sector productivo”, algo que “exigirá inversiones en el tiempo”. “Lo bueno es que ahora tenemos un poco más de tiempo para construir el futuro y también para abordar el presente”. “Hay que invertir pensando en los próximos años y en el desafío que tenemos por delante, pero también hay que ser capaces de superar también el momento presente”, afirmó.

Entre los “puntos positivos” con que cuenta Castilla y León para afrontar esos retos, afirmó que “la Comunidad tiene profesionales muy bien cualificados, empresas con muchísimo conocimiento, una cadena de valor muy asentada, que aglutina talento y conocimiento, que ha sido capaz en su sector productivo, en sus empresas y trabajadores, de abordar retos y desafíos en el pasado”.

Para Fernández Carriedo, “medioambiente y economía tienen que ir en equilibrio, porque tenemos que ir construyendo el futuro pero tenemos que ser capaces de llegar a ese futuro”. “Debemos hacer los cambios que la realidad nos demanda, no podemos cerrar los ojos ante estos retos, pero hay que saber que es muy importante consolidar competitividad, empleo y capacidad productiva en nuestra comunidad autónoma”, advirtió.

Un momento "crucial"

Por su parte, el eurodiputado del Grupo Popular Raúl de la Hoz destacó que vivimos “un momento absolutamente crucial para la industria de la automoción en Europa”, que a la vez es “extremadamente complejo desde todos los puntos de vista”, tanto normativo, como industrial y comercial. Ante esa situación, expuso, “es necesario que Castilla y León tome partido en el debate que va a determinar cuál va a ser el futuro del sector de la automoción en Europa”.

En su opinión, el debate que ahora se abre debe de dar como resultado un paquete de la automoción que sirva realmente para “impulsar a la industria de la automoción en Castilla León, en España y en Europa”. Ese conjunto de medidas debería suponer, según él, “un cambio de rumbo respecto de las políticas que hasta ahora se venían ejerciendo por parte de la Comisión Europea”.

“La automoción europea es la bandera de nuestra industria, también desde el punto de vista del empleo, y lógicamente requiere de una atención especial por parte de las decisiones comunitarias, como también sucede en Castilla y León por parte de la Junta de Castilla y León”, analizó antes de lamentar que “las políticas erróneas desarrolladas por parte de la Comisión en el pasado no han cosechado los resultados queridos”.

“Nos hemos adentrado de forma alocada, imprevista y sin diálogo con el sector en un futuro de la automoción estrictamente vinculado al vehículo eléctrico, sin que siquiera las marcas o los fabricantes tuvieran capacidad de adaptación”, censuró. Es por ello que ahora se trata de “intentar flexibilizar el camino hacia la neutralidad climática, haciéndolo compatible con la competitividad de nuestras factorías”.

Esa “flexibilidad”, junto con “la consecución de los objetivos climáticos” tiene que servir en su opinión para “lanzar a la industria de automoción en Europa”, ayudando “por ejemplo al sector de las baterías, intentando facilitar la entrada de nuevas motorizaciones y posibilitando el futuro de la combustión en el sector”. “También se debería ayudar al desarrollo de vehículos pequeños eléctricos, que son los que se fabrican en España y los que nos pueden ayudar a competir con la feroz industria china que en gran parte está limitando nuestra capacidad de desarrollo y crecimiento”, resumió.