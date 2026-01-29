La contratación en la hostelería crece un 2,2% en Castilla y León en 2025 pero en Soria cae el 8%

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Valladolid Creado: Actualizado:

La contratación en la hostelería es un tema candente por las recurrentes quejas de los empresarios ante la falta de personal. En el reciente año 2025 dejó datos un tanto dispares. En Castilla y León creció más de dos puntos frente al ejercicio precedente; en Soria, los acuerdos con profesionales como los camareros cayeron más de ocho puntos.

Castilla y León cerró el último año con un incremento de la contratación en el sector de la hostelería del 2,2%, hasta superar las 59.904 firmas, según un análisis de Randstad elaborado a partir de datos del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), informa Europa Press.

Desde el punto de vista territorial, la contratación en hostelería en Castilla y León presentó comportamientos "desiguales" en las diferentes provincias, según recoge un comunicado.

Salamanca destacó como uno de los "principales motores" del crecimiento, con 12.442 contratos, un 14,7% más que el año anterior; seguida de Palencia, que registró el mayor incremento porcentual de la comunidad, con un 15,7%, hasta alcanzar los 2.623 contratos; también León mostró una evolución positiva, con 10.721 firmas, un 3% más; al igual que Ávila, que aumentó su contratación un 3,2%, hasta las 4.118.

En contraste, Burgos y Soria registraron "descensos significativos", del 9,6% y 8,1%, respectivamente; mientras que Valladolid, pese a mantenerse como una de las provincias con mayor volumen de contratación, con 10.829 contratos, experimentó una leve caída del 1,5%; por su parte, Segovia mantuvo una evolución estable, con un ligero crecimiento del 2,5%, y Zamora cerró el año prácticamente en línea con el ejercicio anterior, con un aumento del 0,3%.

Este comportamiento sitúa a Castilla y León entre las comunidades autónomas que lograron aumentar la contratación en hostelería durante el último año, junto a Asturias (6,1%), Aragón (5,5%), La Rioja (2,3%) y Cantabria (2,2%) como las más destacadas.

En el extremo opuesto, varias de las regiones que habían registrado fuertes incrementos en ejercicios anteriores presentaron descensos en la contratación.

Es el caso de Baleares -4,4%; Cataluña -4,3% o la Comunidad de Madrid -5,5%; Andalucía, por su parte, experimentó una caída más moderada -1,4%; mientras que Extremadura fue la región con el mayor retroceso -6,6%.

El director regional de la zona Norte de Trabajo Temporal de Randstad, Jesús Fernández, sostiene que la hostelería atraviesa una "fase de transformación", marcada por una "intensa" regularización laboral que se desplaza la economía informal mediante la contratación directa, añade también que a pesar de que el volumen de nuevas contrataciones muestra un "ligero ajuste" respecto a 2024, el sector se mueve en "cifras récord" de ocupación.

A nivel nacional, la contratación en el sector de la hostelería descendió un 1,5% en el último año respecto a 2024 y el número de contratos pasó de 254.515 a 251.075, lo que supone 3.440 firmas menos, según el análisis de Randstad con datos del SEPE.