El Ecyl celebra en Soria una jornada de entrevistas rápidas con 60 ofertas de empleo en hostelería y 830 citados

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

El Servicio Público de Empleo de Castilla y León (Ecyl) ha celebrado este miércoles en Soria una jornada donde se han desarrollado entrevistas laborales rápidas sobre las cerca de 60 ofertas laborales del sector de la hostelería disponibles y 830 personas citadas.

El gerente del Ecyl, Jesús Blanco, ha participado en Soria en el evento 'Conexión Hostelería: Entrevistas Express' que se ha desarrollado en la Residencia Juvenil Antonio Machado, informa Europa Press.

Se trata de un evento de entrevistas laborales rápidas en el que se ofertan empleos del sector de la hostelería en la provincia. En Soria, hay 14 empresas que han aportado 59 ofertas de empleo de todo tipo de funciones para un restaurante y hotel, desde cocineros, recepcionistas, personal de sala, camareros, etcétera. El Ecyl ha citado a 830 personas para que puedan hacer las entrevistas.

"Esta iniciativa se corresponde con una necesidad que hemos detectado conjuntamente con las empresas del sector, donde se ha buscado la conexión entre una persona que quiere trabajar y un empresario que quiere contar con alguien para crecer", ha señalado Blanco.

Así, ha matizado que es un trabajo que se hace "a diario de una forma casi anónima y oculta" y en esta ocasión "se ha decidido hacerlo de esta manera conjunta".

El Ecyl también realiza orientación a los desempleados, por lo que unos minutos antes de la entrevista, se informa de cómo afrontar la entrevista. Soria es la última provincia en acoger este evento y la retroalimentación que está recibiendo el Ecyl de desempleados y empresarios está siendo muy positiva.

"Los empresarios agradecen encontrarse a personas con motivación y los desempleados descubren que tienen opciones reales de encontrar un trabajo", ha señalado Blanco.

Asimismo, ha reivindicado la labor de formación que realiza el Ecyl, no solo con desempleados sino también con empleados, para mejorar la empleabilidad de las personas. La experiencia de la hostelería ha sido positiva y no se descarta trasladar esta iniciativa a otros sectores, como la construcción o el transporte, ya que el 90% de los puestos de trabajo se cubrirán.