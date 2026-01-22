El reto logístico del eclipse será como el de una segunda Saca

Publicado por José Ángel Campillo Soria Creado: Actualizado:

«Evento astronómico del siglo», el eclipse del próximo agosto suscitará la curiosidad de un número imponderable de personas y Soria está en lugar privilegiado para seguirlo prácticamente en su totalidad. Toda una ventaja con la que cuenta la capital soriana para atraer a un número elevado de visitantes (los hoteles han completado reservas para la fecha del 12 de agosto), a los que se sumará, lógicamente, el público local. Si bien no hay un ‘escenario oficial’ para congregar a la gente, se piensa en Valonsadero como punto idóneo y elegido por muchas personas para seguir el eclipse total en el horizonte. Por ello, desde la capital se diseña un operativo logístico a la altura de la circunstancia. Básicamente, se considera como si fuera la segunda Saca del año. Todo un reto para la ciudad, que espera darse a conocer entre los muchos aficionados que en el ámbito internacional siguen estos acontecimientos astronómicos y que en Soria tendrán un lugar «en primera fila» para contemplarlo. Esta ‘primera fila’ es precisamente el reclamo con que Soria acude a Fitur este fin de semana, refirió la concejala de Turismo, Yolanda Santos, quien incidió en la idea de que la organización será como «hacer una Saca».

El Ayuntamiento ya ha estudiado el terreno para comprobar puntos donde se puede concentrar a las personas, espacios aptos para visualizar el horizonte sin dispersarse por el monte. Y resulta que tienen una cabida de unos 30.000 asistentes. En cualquier caso, como se cuenta con que la asistencia será masiva habrá que desplegar unos medios adecuados. Unos medios parecidos a los de una celebración sanjuanera en el monte.

Es decir, habrá que identificar zonas de aparcamiento, contratar autobuses, colocar baños, disponer la seguridad... Y pensar en cómo invitar a la gente para que vaya andando y regrese andando, igual que en La Saca. Con posibles focos, como se hizo este año, en el carril bici para facilitar la vuelta nocturna.

Una vuelta que puede prolongarse durante horas. Y es que, esa fecha del 12 de agosto se encuentra en pleno periodo de otro acontecimiento astronómico: la ‘lluvia de estrellas’ con las Perseidas.

Claro que el eclipse será visible desde otros puntos donde se contemple el atardecer en el horizonte. Se requiere un «horizonte amplio» que también ofrecen otros puntos, a los que se supone acudirá mucha gente, como el Castillo o Santa Ana. Pero en Valonsadero «tenemos unas zonas delimitadas» que ofrecer a la gente, expuso la concejala de Turismo. El Ayuntamiento ha constituido un «grupo de trabajo del eclipse» para coordinar los elementos de seguridad, logísticos y de comunicación.

También se ha producido un encuentro con la patronal de la hostelería, Asohtur, cuyos representantes estaban «bastante preocupados» por el aspecto de la información, sobre dónde y cómo ver el eclipse. Para cubrir estos aspectos se realizarán acciones de formación en la hostelería y se está «valorando la idea» de ampliarlas al comercio.

Además, se piensa en los propios ciudadanos como agentes de información, mediante la figura del voluntariado. Una manera directa y sencilla de ‘vender’ la ciudad a los visitantes y que se lleven un buen recuerdo por la implicación de sus gentes. Aquí las actividades de formación comenzarán en febrero y estarán abiertas a «todo el mundo», también a menores acompañados de sus padres.

En definitiva, implicación del sector privado, la administración y los ciudadanos para hacer del eclipse un evento memorable.